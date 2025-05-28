Вырос объем торгового оборота между Азербайджаном и ЕС

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) были осуществлены торговые операции на сумму 7,190 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 1,885 миллиарда долларов США, или на 35,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в первые четыре месяца 2024 года стоимость торговых операций между Азербайджаном и странами Европейского союза составила 5,305 миллиарда долларов США.

В отчетный период стоимость импортированных из этих стран товаров составила 6,234 миллиарда долларов США. Это на 1,717 миллиарда долларов США, или на 38 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время объем экспорта в эти страны составил 956 миллионов долларов США, что на 168 миллионов долларов США, или на 21,1 процента больше, чем годом ранее.

В январе-апреле 2024 года стоимость импорта из стран ЕС в Азербайджан составила 4,517 миллиарда долларов США, а стоимость экспорта - 788 миллионов долларов США.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Согласно информации, это на 3,3 миллиарда долларов США, или на 24,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Внешнеторговый оборот составил 8,785 миллиарда долларов США по экспорту и 8,133 миллиарда долларов США по импорту. Это, соответственно, на 616,1 миллиона долларов (или на 7,5 процента) и на 2,7 миллиарда долларов (или на 48,8 процента) больше по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2024 года.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 651,792 миллиона долларов США, что на 2,1 миллиарда долларов, или в 4,15 раза меньше по сравнению с январем-апрелем 2024 года.