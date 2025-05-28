Анджей Дуда поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Польша Анджей Дуда направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, передает Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Имею честь от имени Республики Польша, польского народа, а также от себя лично передать Вам, Вашей стране и всем Вашим гражданам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Рад, что в последние годы между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой сложились очень хорошие и теплые двусторонние отношения, которые активно развиваются.

С признательностью вспоминаю свое пребывание в Баку в прошлом году на климатической конференции COP29 и нашу личную встречу с Вами. Успешное проведение столь масштабного мероприятия является наглядным примером динамично растущих возможностей и значения Азербайджана.

Польша рассматривает Азербайджан как важного партера в регионе Южного Кавказа и хочет углублять сотрудничество с ним в различных сферах. Я особенно заинтересован в развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества и выводе его на уровень, соответствующий постоянно растущему экономическому потенциалу наших стран. Кроме того, хочу заверить Вас, что Польша всегда готова к дальнейшему развитию выгодного для наших стран сотрудничества во всех областях — как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, в том числе в формате Европейского Союза и Восточного партнерства.

Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов во всестороннем развитии Вашей страны, а всем жителям Азербайджанской Республики — благополучия и процветания", - говорится в письме.