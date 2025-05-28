Азербайджан увеличил импорт транспортных средств

БАКУ /Trend/ - За январь–апрель этого года в Азербайджан было импортировано транспортных средств и их комплектующих на сумму 756,4 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 108,3 миллиона долларов США, или на 16,7 процента больше по сравнению с показателем за те же месяцы 2024 года.

Объем импорта транспортных средств и их комплектующих за отчетный период составил 9,30 процента от общего импорта страны.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Согласно информации, это на 3,3 миллиарда долларов США, или на 24,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Из внешнеторгового оборота 8,785 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, 8,133 миллиарда долларов США - на импорт. Это на 616,1 миллиона долларов США (7,5%) и 2,7 миллиарда долларов США (48,8%) больше, чем за первые 4 месяца 2024 года, соответственно.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 651,792 миллиона долларов США, что на 2,1 миллиарда долларов США, или в 4,15 раза меньше, чем в январе-апреле 2024 года.