Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра цифрового управления Лачинской электросетью (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра цифрового управления Лачинской электросетью.

Как сообщает Trend, председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что Центр цифрового управления Лачинской электросетью предусматривает обеспечение бесперебойного и устойчивого электроснабжения потребителей на территории города – новых жилых комплексов, строящейся промышленной и социальной инфраструктуры, сельскохозяйственных и туристических объектов. Центр является инновационным решением для систем контроля, защиты и управления, собирающих и обрабатывающих все данные о состоянии электросети, а также организующих управление оборудованием в цифровом формате. Здесь установлены два силовых трансформатора мощностью 1600 кВА каждый, а также закрытые распределительные устройства мощностью 35 кВ и 0,4 кВ, оснащенные современным оборудованием. Для электроснабжения центра от подстанции «Лачин» проложена двухконтурная линия электропередачи протяженностью 4,8 км. Установленное здесь современное оборудование обеспечивает высокую точность и единство всех технологических измерений, что, в свою очередь, поддерживает надежную эксплуатацию сети, а также создает условия для снижения потерь и общих эксплуатационных расходов при передаче электроэнергии.

Центр также предоставляет потребителям возможность заранее в режиме онлайн получать информацию о планируемых перебоях в подаче электроэнергии. Процесс интеграции в сеть энергии, получаемой из возобновляемых источников, управляется в Центре цифрового управления в автоматическом режиме, поэтому перебои в электроснабжении полностью устраняются. Посредством центра, полностью обеспечивающего построение деятельности подстанции в мультифункциональном режиме в зависимости от количества полученной и переданной электроэнергии, а также взаимную координацию устройств и оборудования, осуществляется автоматическая адаптация операций к требованиям распределительной сети. Наряду с этим, реализуются возможности принятия решений системами информационной и технической безопасности, интеграция в сеть источников зеленой энергии. Расположенная в центре подстанция является подстанцией закрытого типа. Управление ею осуществляется дистанционно, поэтому постоянного рабочего персонала не требуется.