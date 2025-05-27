Иранская компания "Тракторсази" увеличила экспорт

Посол Бангладеш Манджури Керимхан Чодри, ознакомившись с заводом компании "Тракторсази" , отметил, что ранее Бангладеш обеспечивал себя тракторами за счёт поставок из других стран и сборки внутри страны. Он подчеркнул, что иранская компания обладает необходимыми возможностями для развития двусторонних отношений и может обеспечить Бангладеш сельскохозяйственной техникой.

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