Иранская компания "Тракторсази" увеличила экспорт
Посол Бангладеш Манджури Керимхан Чодри, ознакомившись с заводом компании "Тракторсази" , отметил, что ранее Бангладеш обеспечивал себя тракторами за счёт поставок из других стран и сборки внутри страны. Он подчеркнул, что иранская компания обладает необходимыми возможностями для развития двусторонних отношений и может обеспечить Бангладеш сельскохозяйственной техникой.
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