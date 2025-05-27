Объединяя юмор и остроту мысли - в Гяндже открылась выставка, посвященная Азиму Азимзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Урбан-центре в стенах Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова открылась выставка, посвящённая 140-летнему юбилею основоположника национальной сатирической графики, народного художника Азербайджана Азима Азимзаде (1880-1943), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Этот юбилей - не просто памятная дата, а настоящая возможность прикоснуться к истории и богатому наследию культуры Азербайджана. Выставка стала живым мостом между прошлым и настоящим, собрав под одной крышей произведения художников, чьи работы продолжают славные традиции и развивают наследие великого мастера.

В экспозиции приняли участие талантливые художники Гянджи - Мехти Гусейнов, Джаваншир Мамедов, Севиль Алиева, Айнур Гусейнзаде, Жаля Намазова, Медина Мамедова и Саила Азизова. Каждый из них вложил в свои произведения частичку души, вдохновившись творчеством Азима Азимзаде и стремясь передать через свои картины всю глубину и многогранность его наследия.

Посетители выставки могли увидеть 32 произведения живописи, выполненные в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. Каждая работа словно рассказывала свою историю, наполняя пространство особой атмосферой - от нежных пейзажных мотивов до выразительных портретов, от тщательно продуманных натюрмортов до ярких и живых красок, играющих светом и тенью.

Выставка стала не только данью уважения Азиму Азимзаде - художнику, который смог соединить в своих работах юмор и остроту мысли, художественное мастерство и глубокую социальную тематику. Это мероприятие объединило ценителей искусства и стало источником вдохновения для новых поколений, сохраняя живую память о великом мастере.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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