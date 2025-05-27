Назван объем поступлений в бюджет Азербайджана по земельному налогу и налогу на имущество юридических лиц

БАКУ /Trend/ - В прошлом году поступления в бюджет по земельному налогу юридических лиц составили 54,3 миллиона манатов, тем самым превысив прогноз в 49,4 миллиона манатов на 4,9 миллиона манатов (9,9 процента).

Как сообщает во вторник Trend, информация об этом нашла отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, 39 процентов поступлений по земельному налогу юридических лиц или 21,2 миллиона манатов, пришлись на нефтяной сектор, а 61 процент или 33,1 миллиона манатов - на ненефтяной сектор.

Из земельного налога по ненефтяному сектору поступило 33,1 миллиона манатов, что на 0,1 миллиона манатов или 0,4 процента больше прогноза и на 0,4 миллиона манатов или 1,1 процента больше, чем в 2023 году.

Поступления по налогу на имущество юридических лиц составили 338,5 миллионов манатов, что на 26,2 миллиона манатов или 7,2 процента меньше, чем прогнозировалось и на 45,7 миллиона манатов или 15,6 процента больше, чем в 2023 году. Кроме того, 65,1 процента или 220,3 миллиона манатов поступлений по налогу на имущество юридических лиц, пришлись на ненефтяной сектор, 34,9 процента, или 118,2 миллиона манатов - на нефтяной сектор.

Однако в ненефтяном секторе поступления оказались на 26,4 миллиона манатов (10,7 процента) ниже прогноза. Это связано с тем, что исчисленный налог на имущество не был собран в полном объеме. Так, при начисленной сумме в 286,7 миллиона манатов в бюджет фактически поступило лишь 76,8 процента от этой суммы.

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