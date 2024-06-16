Узбекистан заключение соглашение с Южной Кореей на закупку электропездов

БАКУ /Trend/ - Стоимость контракта на поставку электропоездов Hyundai Rotem в Узбекистан составляет 195,7 миллиона долларов, сообщают южнокорейские СМИ, передает Trend.

Сообщается, что АО «Узбекистон темир йуллари» заключило договор с Hyundai Rotem на закупку электропоездов в рамках визита Президента Южной Кореи в Узбекистан.

Согласно информации, Hyundai Rotem поставит в Узбекистан шесть высокоскоростных электропоездов, состоящих в общей сложности из 42 вагонов. Южнокорейская компания также предоставит услуги по техническому обслуживанию и ремонту поездов.

Отмечается, что это первый экспорт высокоскоростных поездов, разработанных с использованием корейских технологий, с момента появления поезда KTX при поддержке Франции в 2004 году.

«Эта сделка знаменует собой первый экспорт высокоскоростных поездов, разработанных с использованием отечественных технологий», — заявил Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. «Ожидается, что это улучшит железнодорожную инфраструктуру Узбекистана и расширит двустороннее сотрудничество в железнодорожном секторе», — добавил он.

Компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила, что электропоезда Hyundai Rotem, получившие имя «Джалолиддин Мангуберди», будут курсировать по маршруту Ташкент – Ургенч – Хива.