Премьер-министр Пакистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 16 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил главу нашего государства, дружественный и братский азербайджанский народ со священным праздником Гурбан.

Выразив признательность за внимание и поздравления, Президент Азербайджана, в свою очередь, передал дружественному и братскому пакистанскому народу поздравления по случаю праздника и пожелания мира и спокойствия.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф обсудили перспективы развития связей в различных сферах и пришли к договоренности поднять двусторонние отношения на еще более высокий уровень.

Премьер-министр Пакистана поздравил главу нашего государства по случаю проведения COP29 в нашей стране и пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан.

Президент Азербайджана с удовлетворением принял приглашение.