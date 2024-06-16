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Премьер-министр Пакистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 16 июня 2024 14:16 (UTC +04:00)
Премьер-министр Пакистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 16 июня премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил главу нашего государства, дружественный и братский азербайджанский народ со священным праздником Гурбан.

Выразив признательность за внимание и поздравления, Президент Азербайджана, в свою очередь, передал дружественному и братскому пакистанскому народу поздравления по случаю праздника и пожелания мира и спокойствия.

В ходе телефонного разговора Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф обсудили перспективы развития связей в различных сферах и пришли к договоренности поднять двусторонние отношения на еще более высокий уровень.

Премьер-министр Пакистана поздравил главу нашего государства по случаю проведения COP29 в нашей стране и пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с официальным визитом Пакистан.

Президент Азербайджана с удовлетворением принял приглашение.

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