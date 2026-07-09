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Iran releases currency exchange rates for July 9

Economy News 9 July 2026 10:07 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 9
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, July 9. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 9.

According to the CBI's announced rates, the value of 45 currencies went up, while 1 currencies fell compared to July 8.

The official rate for $1 is 1,341,931 rials, while one euro is valued at 1,529,177 rials. On July 8, the euro was priced at 1,514,385 rials.

Currency

Rial on July 9

Rial on July 8

1 US dollar

USD

1,341,931

1,325,744

1 British pound

GBP

1,792,920

1,772,639

1 Swiss franc

CHF

1,655,548

1,642,852

1 Swedish króna

SEK

137,767

137,051

1 Norwegian krone

NOK

136.861

135,336

1 Danish krone

DKK

204,552

202,586

1 Indian rupee

INR

14,025

13,962

1 UAE Dirham

AED

365,400

360,992

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,329,241

4,280,391

100 Pakistani rupees

PKR

482,752

476,907

100 Japanese yen

JPY

824,920

818,751

1 Hong Kong dollar

HKD

171.178

169,044

1 Omani rial

OMR

3,486,320

3,446,267

1 Canadian dollar

CAD

945,702

933,953

1 New Zealand dollar

NZD

762,650

753,687

1 South African rand

ZAR

81,431

81,566

1 Turkish lira

TRY

28,638

28,308

1 Russian ruble

RUB

17,564

17,415

1 Qatari riyal

QAR

368,662

364,215

100 Iraqi dinars

IQD

102,417

101,187

1 Syrian pound

SYP

10,999

10,867

1 Australian dollar

AUD

927,325

919,413

1 Saudi riyal

SAR

357,848

353,532

1 Bahraini dinar

BHD

3,568,965

3,525,915

1 Singapore dollar

SGD

1,035,779

1,026,142

100 Bangladeshi takas

BDT

1,088,807

1,075,828

10 Sri Lankan rupees

LKR

40,046

39,604

1 Myanmar kyat

MMK

639

631

100 Nepalese rupees

NPR

876,180

872,234

1 Libyan dinar

LYD

209,186

206,713

1 Chinese yuan

CNY

197,343

195,084

100 Thai baht

THB

4,001,216

3,979,551

1 Malaysian ringgit

MYR

329,128

325,676

1,000 South Korean won

KRW

887,886

875,365

1 Jordanian dinar

JOD

1,892,709

1,869,879

1 euro

EUR

1,529,177

1,514,385

100 Kazakh tenge

KZT

286,090

281,861

1 Georgian lari

GEL

510,119

503,686

1,000 Indonesian rupiah

IDR

74,150

73,963

1 Afghan afghani

AFN

20,835

20,769

1 Belarusian ruble

BYN

467,686

458,529

1 Azerbaijani manat

AZN

789,371

779,863

100 Philippine pesos

PHP

2,179,080

2,157,477

1 Tajik somoni

TJS

144,836

143,388

1 Turkmen manat

TMT

383,293

379,175

Venezuelan bolívar

VES

1,977

1,981

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,697,684 rials and $1 costs 1,489,805.

On the black market, $1 is worth about 1.8-1.83 million rials, while one euro is worth 2,05-2,08 million rials.

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