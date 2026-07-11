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Iran releases currency exchange rates for July 11

Economy News 11 July 2026 09:23 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 11
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, July 11. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 11.

According to the CBI's announced rates, the value of 40 currencies went up, while 6 currencies fell compared to July 9.

The official rate for $1 is 1,343,562 rials, while one euro is valued at 1,536,879 rials. On July 9, the euro was priced at 1,529,177 rials.

Currency

Rial on July 11

Rial on July 9

1 US dollar

USD

1,343,562

1,341,931

1 British pound

GBP

1,803,250

1,792,920

1 Swiss franc

CHF

1,666,349

1,655,548

1 Swedish króna

SEK

139,398

137,767

1 Norwegian krone

NOK

137,621

136,861

1 Danish krone

DKK

205,594

204,552

1 Indian rupee

INR

14,090

14,025

1 UAE Dirham

AED

365,844

365,400

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,340,104

4,329,241

100 Pakistani rupees

PKR

483,207

482,752

100 Japanese yen

JPY

832,920

824,920

1 Hong Kong dollar

HKD

171,380

171,178

1 Omani rial

OMR

3,492,244

3,486,320

1 Canadian dollar

CAD

950,546

945,702

1 New Zealand dollar

NZD

775,674

762,650

1 South African rand

ZAR

82,482

81,431

1 Turkish lira

TRY

28,595

28,638

1 Russian ruble

RUB

17,525

17,564

1 Qatari riyal

QAR

369,110

368,662

100 Iraqi dinars

IQD

102,531

102,417

1 Syrian pound

SYP

11,013

10,999

1 Australian dollar

AUD

934,993

927,325

1 Saudi riyal

SAR

358,283

357,848

1 Bahraini dinar

BHD

3,573,303

3,568,965

1 Singapore dollar

SGD

1,041,114

1,035,779

100 Bangladeshi takas

BDT

1,089,801

1,088,807

10 Sri Lankan rupees

LKR

40,035

40,046

1 Myanmar kyat

MMK

640

639

100 Nepalese rupees

NPR

880,231

876,180

1 Libyan dinar

LYD

209,713

209,186

1 Chinese yuan

CNY

198,152

197,343

100 Thai baht

THB

4,039,664

4,001,216

1 Malaysian ringgit

MYR

330,036

329,128

1,000 South Korean won

KRW

895,171

887,886

1 Jordanian dinar

JOD

1,895,010

1,892,709

1 euro

EUR

1,536,879

1,529,177

100 Kazakh tenge

KZT

282,870

286,090

1 Georgian lari

GEL

510,957

510,119

1,000 Indonesian rupiah

IDR

74,351

74,150

1 Afghan afghani

AFN

20,644

20,835

1 Belarusian ruble

BYN

468,254

467,686

1 Azerbaijani manat

AZN

790,321

789,371

100 Philippine pesos

PHP

2,184,015

2,179,080

1 Tajik somoni

TJS

145,082

144,836

1 Turkmen manat

TMT

384,210

383,293

Venezuelan bolívar

VES

1,930

1,977

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,706,092 rials and $1 costs 1,491,490.

On the black market, $1 is worth about 1.82-1.85 million rials, while one euro is worth 2,08-2,11 million rials.

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