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Iran releases currency exchange rates for July 13

Economy News 13 July 2026 09:30 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 13
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, July 13. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 13.

According to the CBI's announced rates, the value of 41 currencies went up, while 5 currencies fell compared to July 12.

The official rate for $1 is 1,358,323 rials, while one euro is valued at 1,550,608 rials. On July 12, the euro was priced at 1,547,416 rials.

Currency

Rial on July 13

Rial on July 12

1 US dollar

USD

1,358,323

1,355,322

1 British pound

GBP

1,818,199

1,816,433

1 Swiss franc

CHF

1,680,328

1,676,645

1 Swedish króna

SEK

140,519

140,240

1 Norwegian krone

NOK

138,874

138,535

1 Danish krone

DKK

207,409

206,950

1 Indian rupee

INR

14,221

14,193

1 UAE Dirham

AED

369,863

369,046

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,387,986

4,378,009

100 Pakistani rupees

PKR

488,370

487,555

100 Japanese yen

JPY

839,313

837,983

1 Hong Kong dollar

HKD

173,213

172,877

1 Omani rial

OMR

3,529,560

3,520,777

1 Canadian dollar

CAD

958,965

956,930

1 New Zealand dollar

NZD

782,879

781,135

1 South African rand

ZAR

82,935

83,077

1 Turkish lira

TRY

28,910

28,838

1 Russian ruble

RUB

17,718

17,679

1 Qatari riyal

QAR

373,166

372,341

100 Iraqi dinars

IQD

103,689

103,448

1 Syrian pound

SYP

11,138

11,114

1 Australian dollar

AUD

943,984

942,355

1 Saudi riyal

SAR

362,219

361,419

1 Bahraini dinar

BHD

3,612,561

3,604,580

1 Singapore dollar

SGD

1,050,416

1,048,991

100 Bangladeshi takas

BDT

1,104,071

1,099,581

10 Sri Lankan rupees

LKR

40,481

40,387

1 Myanmar kyat

MMK

647

646

100 Nepalese rupees

NPR

888,372

886,636

1 Libyan dinar

LYD

212,235

211,777

1 Chinese yuan

CNY

200,297

199,978

100 Thai baht

THB

4,078,792

4,070,424

1 Malaysian ringgit

MYR

333,722

333,010

1,000 South Korean won

KRW

906,144

903,357

1 Jordanian dinar

JOD

1,915,829

1,911,597

1 euro

EUR

1,550,608

1,547,416

100 Kazakh tenge

KZT

287,319

287,804

1 Georgian lari

GEL

516,564

513,792

1,000 Indonesian rupiah

IDR

75,144

74,970

1 Afghan afghani

AFN

20,683

20,775

1 Belarusian ruble

BYN

473,613

471,942

1 Azerbaijani manat

AZN

798,781

797,248

100 Philippine pesos

PHP

2,210,100

2,203,610

1 Tajik somoni

TJS

146,771

146,415

1 Turkmen manat

TMT

388,212

389,971

Venezuelan bolívar

VES

1,905

1,914

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,706,154 rials and $1 costs 1,494,154.

On the black market, $1 is worth about 1.8-1.83 million rials, while one euro is worth 2,05-2,08 million rials.

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