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Iran releases currency exchange rates for July 14

Economy News 14 July 2026 09:25 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 14
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, July 14. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 14.

According to the CBI's announced rates, the value of 30 currencies went up, while 16 currencies fell compared to July 13.

The official rate for $1 is 1,359,712 rials, while one euro is valued at 1,550,497 rials. On July 13, the euro was priced at 1,550,608 rials.

Currency

Rial on July 14

Rial on July 13

1 US dollar

USD

1,359,712

1,358,323

1 British pound

GBP

1,819,497

1,818,199

1 Swiss franc

CHF

1,674,017

1,680,328

1 Swedish króna

SEK

140,475

140,519

1 Norwegian krone

NOK

139,106

138,874

1 Danish krone

DKK

207,402

207,409

1 Indian rupee

INR

14,204

14,221

1 UAE Dirham

AED

370,242

369,863

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,397,157

4,387,986

100 Pakistani rupees

PKR

489,083

488,370

100 Japanese yen

JPY

837,705

839,313

1 Hong Kong dollar

HKD

173,464

173,213

1 Omani rial

OMR

3,533,234

3,529,560

1 Canadian dollar

CAD

961,551

958,965

1 New Zealand dollar

NZD

784,621

782,879

1 South African rand

ZAR

82,917

82,935

1 Turkish lira

TRY

28,927

28,910

1 Russian ruble

RUB

17,746

17,718

1 Qatari riyal

QAR

373,547

373,166

100 Iraqi dinars

IQD

103,740

103,689

1 Syrian pound

SYP

11,150

11,138

1 Australian dollar

AUD

942,921

943,984

1 Saudi riyal

SAR

362,590

362,219

1 Bahraini dinar

BHD

3,616,255

3,612,561

1 Singapore dollar

SGD

1,051,425

1,050,416

100 Bangladeshi takas

BDT

1,102,874

1,104,071

10 Sri Lankan rupees

LKR

40,448

40,481

1 Myanmar kyat

MMK

648

647

100 Nepalese rupees

NPR

887,332

888,372

1 Libyan dinar

LYD

211,839

212,235

1 Chinese yuan

CNY

200,555

200,297

100 Thai baht

THB

4,066,405

4,078,792

1 Malaysian ringgit

MYR

333,992

333,722

1,000 South Korean won

KRW

910,770

906,144

1 Jordanian dinar

JOD

1,917,788

1,915,829

1 euro

EUR

1,550,497

1,550,608

100 Kazakh tenge

KZT

286,734

287,319

1 Georgian lari

GEL

517,279

516,564

1,000 Indonesian rupiah

IDR

75,175

75,144

1 Afghan afghani

AFN

20,961

20,683

1 Belarusian ruble

BYN

474,098

473,613

1 Azerbaijani manat

AZN

799,831

798,781

100 Philippine pesos

PHP

2,207,604

2,210,100

1 Tajik somoni

TJS

146,982

146,771

1 Turkmen manat

TMT

388,657

388,212

Venezuelan bolívar

VES

1,902

1,905

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,706,216 rials and $1 costs 1,496,270.

On the black market, $1 is worth about 1.81-1.84 million rials, while one euro is worth 2,06-2,09 million rials.

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