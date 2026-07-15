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Iran releases currency exchange rates for July 15

Economy News 15 July 2026 09:36 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 15
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 15. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 15.

According to the CBI's announced rates, the value of 43 currencies went up, while 3 currencies fell compared to July 14.

The official rate for $1 is 1,366,392 rials, while one euro is valued at 1,561,342 rials. On July 14, the euro was priced at 1,550,497 rials.

Currency

Rial on July 15

Rial on July 14

1 US dollar

USD

1,366,392

1,359,712

1 British pound

GBP

1,828,437

1,819,497

1 Swiss franc

CHF

1,688,492

1,674,017

1 Swedish króna

SEK

141,489

140,475

1 Norwegian krone

NOK

141,037

139,106

1 Danish krone

DKK

208,856

207,402

1 Indian rupee

INR

14,214

14,204

1 UAE Dirham

AED

372,060

370,242

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,413,032

4,397,157

100 Pakistani rupees

PKR

491,745

489,083

100 Japanese yen

JPY

842,605

837,705

1 Hong Kong dollar

HKD

174,333

173,464

1 Omani rial

OMR

3,550,427

3,533,234

1 Canadian dollar

CAD

971,181

961,551

1 New Zealand dollar

NZD

793,353

784,621

1 South African rand

ZAR

83,374

82,917

1 Turkish lira

TRY

29,049

28,927

1 Russian ruble

RUB

17,633

17,746

1 Qatari riyal

QAR

375,382

373,547

100 Iraqi dinars

IQD

104,305

103,740

1 Syrian pound

SYP

11,200

11,150

1 Australian dollar

AUD

952,716

942,921

1 Saudi riyal

SAR

364,371

362,590

1 Bahraini dinar

BHD

3,634,021

3,616,255

1 Singapore dollar

SGD

1,058,363

1,051,425

100 Bangladeshi takas

BDT

1,102,874

1,102,874

10 Sri Lankan rupees

LKR

40,662

40,448

1 Myanmar kyat

MMK

651

648

100 Nepalese rupees

NPR

887,958

887,332

1 Libyan dinar

LYD

212,833

211,839

1 Chinese yuan

CNY

201,672

200,555

100 Thai baht

THB

4,082,500

4,066,405

1 Malaysian ringgit

MYR

335,059

333,992

1,000 South Korean won

KRW

916,664

910,770

1 Jordanian dinar

JOD

1,927,210

1,917,788

1 euro

EUR

1,561,342

1,550,497

100 Kazakh tenge

KZT

291,061

286,734

1 Georgian lari

GEL

519,994

517,279

1,000 Indonesian rupiah

IDR

75,695

75,175

1 Afghan afghani

AFN

20,582

20,961

1 Belarusian ruble

BYN

475,680

474,098

1 Azerbaijani manat

AZN

803,760

799,831

100 Philippine pesos

PHP

2,217,861

2,207,604

1 Tajik somoni

TJS

148,988

146,982

1 Turkmen manat

TMT

389,325

388,657

Venezuelan bolívar

VES

1,890

1,902

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,706,216 rials and $1 costs 1,496,270.

On the black market, $1 is worth about 1.83-1.86 million rials, while one euro is worth 2,09-2,12 million rials.

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