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Iran releases currency exchange rates for July 16

Economy News 16 July 2026 09:14 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for July 16
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 16. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of July 16.

According to the CBI's announced rates, the value of 6 currencies went up, while 40 currencies fell compared to July 15.

The official rate for $1 is 1,362,830 rials, while one euro is valued at 1,558,521 rials. On July 15, the euro was priced at 1,561,342 rials.

Currency

Rial on July 16

Rial on July 15

1 US dollar

USD

1,362,830

1,366,392

1 British pound

GBP

1,839,254

1,828,437

1 Swiss franc

CHF

1,689,416

1,688,492

1 Swedish króna

SEK

141,358

141,489

1 Norwegian krone

NOK

140,832

141,037

1 Danish krone

DKK

208,485

208,856

1 Indian rupee

INR

14,160

14,214

1 UAE Dirham

AED

371,091

372,060

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,404,118

4,413,032

100 Pakistani rupees

PKR

490,427

491,745

100 Japanese yen

JPY

840,570

842,605

1 Hong Kong dollar

HKD

173,856

174,333

1 Omani rial

OMR

3,542,003

3,550,427

1 Canadian dollar

CAD

970,127

971,181

1 New Zealand dollar

NZD

795,670

793,353

1 South African rand

ZAR

83,450

83,374

1 Turkish lira

TRY

28,978

29,049

1 Russian ruble

RUB

17,587

17,633

1 Qatari riyal

QAR

374,404

375,382

100 Iraqi dinars

IQD

104,028

104,305

1 Syrian pound

SYP

11,171

11,200

1 Australian dollar

AUD

953,782

952,716

1 Saudi riyal

SAR

363,421

364,371

1 Bahraini dinar

BHD

3,624,548

3,634,021

1 Singapore dollar

SGD

1,056,670

1,058,363

100 Bangladeshi takas

BDT

1,105,634

1,108,512

10 Sri Lankan rupees

LKR

40,536

40,662

1 Myanmar kyat

MMK

649

651

100 Nepalese rupees

NPR

884,611

887,958

1 Libyan dinar

LYD

212,738

212,833

1 Chinese yuan

CNY

201,311

201,672

100 Thai baht

THB

4,059,752

4,082,500

1 Malaysian ringgit

MYR

334,174

335,059

1,000 South Korean won

KRW

915,423

916,664

1 Jordanian dinar

JOD

1,922,186

1,927,210

1 euro

EUR

1,558,521

1,561,342

100 Kazakh tenge

KZT

289,845

291,061

1 Georgian lari

GEL

518,822

519,994

1,000 Indonesian rupiah

IDR

75,510

75,695

1 Afghan afghani

AFN

20,533

20,582

1 Belarusian ruble

BYN

474,440

475,680

1 Azerbaijani manat

AZN

801,645

803,760

100 Philippine pesos

PHP

2,209,568

2,217,861

1 Tajik somoni

TJS

147,788

148,988

1 Turkmen manat

TMT

389,374

389,325

Venezuelan bolívar

VES

1,884

1,890

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,715,244 rials and $1 costs 1,499,875.

On the black market, $1 is worth about 1.89-1.92 million rials, while one euro is worth 2,16-2,19 million rials.

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