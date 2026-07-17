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Azerbaijani currency to world currency rates for July 17

Economy News 17 July 2026 09:16 (UTC +04:00)
Azerbaijani currency to world currency rates for July 17
Sadig Javadov
Sadig Javadov
Economic Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, July 17. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has published the official exchange rates for July 17, Trend reports.

According to the CBA, the official rate of the US dollar holds steady at 1.7 manat.

The euro is set at 1.9442 manat, while the Turkish lira stands at 0.0360 manat. Meanwhile, 100 Russian rubles are valued at 2.1767 manat.

Currencies

Code

Exchange rate

1 US dollar

USD

1.7

1 euro

EUR

1.9442

1 Australian dollar

AUD

1.1865

1 Belarusian ruble

BYN

0.5854

1 Bulgarian Lev

BGN

1.0207

1 UAE dirham

AED

0.4628

100 South Korean won

KRW

0.1149

1 Czech koruna

CZK

0.0803

1 Chinese yuan

CNY

0.2509

1 Danish krone

DKK

0.2601

1 Georgian lari

GEL

0.6461

1 Hong Kong dollar

HKD

0.2168

1 Indian rupee

INR

0.0177

1 British pound sterling

GBP

2.2881

10,000 Iranian rials

IRR

0.0177

1 Swedish krona

SEK

0.1759

1 Swiss franc

CHF

2.101

1 Israeli shekel

ILS

0.5602

1 Canadian dollar

CAD

1.211

1 Kuwaiti dinar

KWD

5.4998

100 Kazakh tenge

KZT

0.3607

1 Qatari rial

QAR

0.4663

1 Kyrgyz som

KGS

0.0194

100 Hungarian forints

HUF

0.536

1 Moldovan leu

MDL

0.0968

1 Norwegian krone

NOK

0.1755

100 Uzbek som

UZS

0.0141

100 Pakistani rupees

PKR

0.6112

1 Polish zloty

PLN

0.4488

1 Romanian leu

RON

0.3709

100 Russian rubles

RUB

2.1767

1 Serbian dinar

RSD

0.0166

1 Singapore dollar

SGD

1.3171

1 Saudi rial

SAR

0.4527

1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)

XDR

2.3138

1 Turkish lira

TRY

0.036

1 Turkmen manat

TMT

0.4857

1 Ukrainian hryvnia

UAH

0.0381

100 Japanese yen

JPY

1.0467

1 New Zealand dollar

NZD

0,992

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