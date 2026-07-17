Azerbaijani currency to world currency rates for July 17

BAKU, Azerbaijan, July 17. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has published the official exchange rates for July 17, Trend reports.
According to the CBA, the official rate of the US dollar holds steady at 1.7 manat.
The euro is set at 1.9442 manat, while the Turkish lira stands at 0.0360 manat. Meanwhile, 100 Russian rubles are valued at 2.1767 manat.
|
Currencies
|
Code
|
Exchange rate
|
1 US dollar
|
USD
|
1.7
|
1 euro
|
EUR
|
1.9442
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
1.1865
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
0.5854
|
1 Bulgarian Lev
|
BGN
|
1.0207
|
1 UAE dirham
|
AED
|
0.4628
|
100 South Korean won
|
KRW
|
0.1149
|
1 Czech koruna
|
CZK
|
0.0803
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
0.2509
|
1 Danish krone
|
DKK
|
0.2601
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
0.6461
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
0.2168
|
1 Indian rupee
|
INR
|
0.0177
|
1 British pound sterling
|
GBP
|
2.2881
|
10,000 Iranian rials
|
IRR
|
0.0177
|
1 Swedish krona
|
SEK
|
0.1759
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
2.101
|
1 Israeli shekel
|
ILS
|
0.5602
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
1.211
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
5.4998
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
0.3607
|
1 Qatari rial
|
QAR
|
0.4663
|
1 Kyrgyz som
|
KGS
|
0.0194
|
100 Hungarian forints
|
HUF
|
0.536
|
1 Moldovan leu
|
MDL
|
0.0968
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
0.1755
|
100 Uzbek som
|
UZS
|
0.0141
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
0.6112
|
1 Polish zloty
|
PLN
|
0.4488
|
1 Romanian leu
|
RON
|
0.3709
|
100 Russian rubles
|
RUB
|
2.1767
|
1 Serbian dinar
|
RSD
|
0.0166
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1.3171
|
1 Saudi rial
|
SAR
|
0.4527
|
1 SDR (Special Drawing Rights of the IMF)
|
XDR
|
2.3138
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
0.036
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
0.4857
|
1 Ukrainian hryvnia
|
UAH
|
0.0381
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
1.0467
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
0,992