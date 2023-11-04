Азербайджан и Грузия совместно участвуют в реализации региональных проектов - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия совместно участвуют в реализации региональных проектов, а также взаимно поддерживают позиции друг друга на постоянной основе.

Как сообщает в субботу Trend, об сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев, во время круглого стола по теме "Посредническая роль Грузии в региональных отношениях".

По его словам, участие Грузии в деятельности на трехсторонних платформах (Азербайджан, Грузия и Армения) играет особую роль в регионе и охватывает большой спектр актуальных вопросов.

Шафиев подчеркнул, что Грузия принимает активное участвие в новых геополитических реалиях.

Отметим, что сотрудничество между Грузией и Азербайджаном продолжает развиваться, включая области экономики, транспорта и энергетики. Обе страны активно сотрудничают в реализации транспортных и инфраструктурных проектов и работают в партнерстве для обеспечения стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа.

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