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Норвегия выделит 100 миллионов долларов на ремонт энергосистемы Украины

Европа Материалы 16 июня 2024 20:29 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Власти Норвегии направят 103 миллиона долларов на восстановление энергосистемы и обеспечение Украины электроэнергией до зимы.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении премьер-министр Норвегии Йонаса Гара Стёре.

"Мы находимся в тесном контакте с Украиной относительно того, как наиболее эффективно использовать эти средства", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что восстановительные работы должны начаться до зимы. При этом на ремонт в Харьковской области будет потрачено 11,2 миллиона долларов. В нескольких местах планируется установить солнечные панели.

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