Норвегия выделит 100 миллионов долларов на ремонт энергосистемы Украины

БАКУ /Trend/ - Власти Норвегии направят 103 миллиона долларов на восстановление энергосистемы и обеспечение Украины электроэнергией до зимы.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении премьер-министр Норвегии Йонаса Гара Стёре.

"Мы находимся в тесном контакте с Украиной относительно того, как наиболее эффективно использовать эти средства", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что восстановительные работы должны начаться до зимы. При этом на ремонт в Харьковской области будет потрачено 11,2 миллиона долларов. В нескольких местах планируется установить солнечные панели.