Шаин Новрасли и представители дипмиссий рассказали о третьем международном Baku Piano Festival (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark Baku состоялась пресс-конференция третьего международного Baku Piano Festival, сообщает Trend Life.

Основатель и директор Baku Piano Festival, лауреат международных конкурсов, джазмен и пианист, заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли рассказал о программе и участниках фестиваля, выразив благодарность партнёрам и спонсорам мероприятия.

Третий Бакинский фортепианный фестиваль представит своим зрителям не только разнообразную музыкальную программу, но и показы кино, арт мероприятия театральную постановку и литературный конкурс. Особо следует отметить концерт молодых талантов We are the future.

Baku Piano Festival - это не только волшебство музыкантов-виртуозов на фортепиано, но и сама атмосфера фестиваля. Каждый зритель может найти здесь своё любимое: великолепный выбор для любого меломана от классики до бразильской самбы и фламенко. Фестиваль продлится до 29 июня включительно. Девиз фестиваля: May piano inspire you!

Выступившие посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро, посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя, представитель посольства Франции в Азербайджане Шарль Денье отметили рост развития культурных связей между странами, рассказали об участниках фестиваля из своих стран.

Арт-директор фестиваля Натаван Новрасли, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, директор культурного проекта "Наш Кавказ" Нини Карселадзе, медиа-координатор Рустам Гусейнов отметили значимость фестиваля в пропаганде различных жанров музыки, в культурной жизни страны и музыкантов разных стран. Участникам и партнерам были вручены сертификаты Baku Piano Festival.

16 июня третий Baku Piano Festival стартует с концерта фламенко Rebeca Ortega, и целых две недели для бакинцев и гостей города будет представлена разнообразная программа музыкальных концертов виртуозов из разных стран.

