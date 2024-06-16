Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В греческих Салониках продолжается первенство Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, сегодня на помост вышли еще двое спортсменов сборной Азербайджана - Абдулгусейн Гусейнов и Кямран Хаппаев.

Они попробовали свои силы в весовой категории 61 кг среди спортсменов до 15 лет.

Абдулгусейн Гусейнов занял 6-е место в итоговом рейтинге с суммой 207 кг (95+112).

Кямран Хаппаев выступил успешнее. Наш спортсмен в рывке поднял 102 кг и стал победителем чемпионата Европы.

Он достиг того же результата в толчке. Спортсмен, поднявший 125 кг, вновь завоевал золотую медаль, опередив своих конкурентов.

С общим весом 227 кг (102+125) Кямран Хаппаев превзошел всех своих конкурентов и поднялся на вершину пьедестала почета.

Отметим, что в чемпионате Европы, который завершится 24 июня, приняли участие 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран. Ранее представитель нашей сборной Нурай Абилова (до 15 лет, 40 кг) завоевала серебряную медаль в рывке.