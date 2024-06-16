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Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)

Общество Материалы 16 июня 2024 20:46 (UTC +04:00)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Фото: Федерация тяжелой атлетики Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В греческих Салониках продолжается первенство Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, сегодня на помост вышли еще двое спортсменов сборной Азербайджана - Абдулгусейн Гусейнов и Кямран Хаппаев.

Они попробовали свои силы в весовой категории 61 кг среди спортсменов до 15 лет.

Абдулгусейн Гусейнов занял 6-е место в итоговом рейтинге с суммой 207 кг (95+112).

Кямран Хаппаев выступил успешнее. Наш спортсмен в рывке поднял 102 кг и стал победителем чемпионата Европы.

Он достиг того же результата в толчке. Спортсмен, поднявший 125 кг, вновь завоевал золотую медаль, опередив своих конкурентов.

С общим весом 227 кг (102+125) Кямран Хаппаев превзошел всех своих конкурентов и поднялся на вершину пьедестала почета.

Отметим, что в чемпионате Европы, который завершится 24 июня, приняли участие 415 (198 девушек + 217 юношей) спортсменов из 38 стран. Ранее представитель нашей сборной Нурай Абилова (до 15 лет, 40 кг) завоевала серебряную медаль в рывке.

Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет стал победителем первенства Европы (ФОТО)
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