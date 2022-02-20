В Грузии есть все признаки улучшения эпидемиологической ситуации - эпидемиолог

В Грузии существуют все признаки улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Об этом заявил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Накануне в Грузии за сутки было выявлено 13 288 случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза меньше, чем две недели назад. Для сравнения 5 февраля было подтверждено 23 134 фактов инфицирования.

«Все индикаторы эпидситуации, в том числе индекс репродукции, показатель выявляемости очень медленно, но снижаются… На это указывает и показатель госпитализации. Как видно, уменьшилась обращаемость к пунктам тестирования. Я уверен, что эта тенденция продолжится», - сказал Гамкрелидзе.