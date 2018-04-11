В Азербайджане началось голосование на президентских выборах

11 апреля 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в среду началось голосование на президентских выборах.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов объявил о начале голосования.

Он отметил, что на президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действуют 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами будут наблюдать 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00 информационный центр секретариата ЦИК предоставит информацию о ходе голосования и участии избирателей в голосовании.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00.

По последней информации, в Азербайджане 5 309 434 человека обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сегодня в Азербайджане президентские выборы
Политика 00:01
Мазахир Панахов: Отсутствие в списке избирателей не лишает гражданина Азербайджана права проголосовать
Политика 10 апреля 17:49
В день выборов в Совете печати Азербайджана будет работать «горячая линия»
Общество 10 апреля 17:28
ЦИК Азербайджана готов к завтрашним президентским выборам - Панахов
Политика 10 апреля 16:45
Наблюдатели ТюркПА прибыли в Баку
Политика 10 апреля 12:04
В Азербайджане завершилась агитация на президентских выборах и объявлен «день тишины»
Политика 10 апреля 00:01
Азербайджан добился больших успехов в организации президентских выборов - Pakistan Observer
Политика 9 апреля 20:45
83,5% респондентов проголосуют на президентских выборах за Ильхама Алиева – опрос
Политика 9 апреля 13:54
Обнародован состав наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане от Дагестана
Политика 9 апреля 12:46
В Баку прибудет международная наблюдательная миссия МПА СНГ
Политика 7 апреля 14:16
Общественно-политическая обстановка в Азербайджане, активность избирателей полностью позволяют провести демократические и прозрачные выборы - отчет
Политика 6 апреля 12:48
Завтра в Азербайджане завершается срок передачи протоколов из окружных избиркомов в участковые в рамках предстоящих президентских выборов
Политика 6 апреля 11:44
Daily Times: В Азербайджане сложилась довольно демократическая и благоприятная предвыборная атмосфера
Политика 5 апреля 17:18
В Азербайджане существуют правовые рамки для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами - промежуточный отчет
Политика 4 апреля 12:17
Оглашен список наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане от Казахстана
Политика 3 апреля 12:57
В связи с президентскими выборами 11 апреля в Азербайджане будет нерабочим днем
Общество 3 апреля 12:19
Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане аккредитацию прошел 871 международный наблюдатель
Политика 3 апреля 12:10
В Азербайджане завтра завершается раздача уведомлений избирателям на президентских выборах
Общество 3 апреля 09:12