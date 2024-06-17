ЕВРО-2024: Англия обыграла Сербию

БАКУ /Trend/ - Сборная Англии минимально обыграла Сербию в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, третий день чемпионата завершился в Гельзенкирхене.
Единственный гол на 13-й минуте забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.
Отметим, что в другом матче группы Дания и Словения сыграли вничью – 1:1.
ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
16 июня, группа С
23:00. Сербия - Англия - 0:1
Гол: Джуд Беллингем (13)
Судья: Даниэле Орсато (Италия).
Гельзенкирхен. «Ауфшальке Арена»