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ЕВРО-2024: Англия обыграла Сербию

В мире Материалы 17 июня 2024 01:04 (UTC +04:00)
ЕВРО-2024: Англия обыграла Сербию
Фото: Официальный сайт УЕФА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сборная Англии минимально обыграла Сербию в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, третий день чемпионата завершился в Гельзенкирхене.

Единственный гол на 13-й минуте забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.

Отметим, что в другом матче группы Дания и Словения сыграли вничью – 1:1.

ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
16 июня, группа С
23:00. Сербия - Англия - 0:1

Гол: Джуд Беллингем (13)

Судья: Даниэле Орсато (Италия).
Гельзенкирхен. «Ауфшальке Арена»

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