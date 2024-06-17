ЕВРО-2024: Англия обыграла Сербию

БАКУ /Trend/ - Сборная Англии минимально обыграла Сербию в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, третий день чемпионата завершился в Гельзенкирхене.

Единственный гол на 13-й минуте забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.

Отметим, что в другом матче группы Дания и Словения сыграли вничью – 1:1.

ЕВРО-2024

Групповой этап, I тур

16 июня, группа С

23:00. Сербия - Англия - 0:1

Гол: Джуд Беллингем (13)

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

Гельзенкирхен. «Ауфшальке Арена»