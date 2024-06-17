Названы сроки проведения очередного мирного саммита по Украине

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис сообщил, что следующий мирный саммит по Украине может состояться до президентских выборов в США в ноябре. Об этом пишет The Guardian, передает Trend.

"После переговоров, прошедших в эти выходные в Швейцарии, следующий саммит, целью которого будет прокладывание пути к миру в Украине, может быть организован до президентских выборов в США в ноябре," - приводит издание слова швейцарского министра.

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии прошел первый мирный саммит по Украине, в котором приняли участие представители более 100 стран и международных организаций. По итогам саммита большинство участников приняли коммюнике.