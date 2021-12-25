Азербайджанская община Франции выразила решительный протест против безответственного шага ряда французских политиков

БАКУ /Trend/ - Проживающая во Франции азербайджанская община выразила решительный протест против незаконной поездки кандидата в президенты Франции Валери Пекресс вместе с французскими депутатами Брюно Ретайо и Мишелем Барнье в Карабахский регион Азербайджана, передает Trend в субботу со ссылкой на азербайджанский Государственный комитет по работе с диаспорой.

В заявлении, распространенном Координационным советом азербайджанцев Франции (КСАФ), говорится, что азербайджанская община решительно осуждает незаконную поездку кандидата в президенты Валери Пекресс, сенатора Брюно Ретайо и бывшего депутата Европейского парламента Мишеля Барнье в Карабахский регион Азербайджанской Республики и встречу с лидерами непризнанного международной общественностью сепаратистского режима: “Этот безответственный политический шаг особенно деструктивен и опасен в контексте последнего сближения глав государств Азербайджана и Армении, стремящихся добиться прочного мира в Кавказском регионе”.

Наши соотечественники напомнили кандидату в президенты Франции Валери Пекресс, что в случае ее избрания президентом эта поездка подорвет ее авторитет как будущего участника мирного процесса и отстранит Францию от любых международных переговоров.

Было отмечено, что недавно Президент Франции Эмманюэль Макрон внес свой вклад во встречу Президента Азербайджана с премьер-министром Армении. Французы, остающиеся приверженными посредническим традициям Франции в международных конфликтах, отказывающиеся от той или иной инструментализации столкновения интересов на выборах, могли бы лишь приветствовать ее уважительный и ответственный подход, подчеркивают члены КСАФ.