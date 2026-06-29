  1. Home
  2. Economy

Iran releases currency exchange rates for June 29

Economy News 29 June 2026 09:27 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for June 29
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Read more

BAKU, Azerbaijan, June 29. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of June 29.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to June 28.

The official rate for $1 is 1,324,908 rials, while one euro is valued at 1,508,384 rials. On June 28, the euro was priced at 1,505,174 rials.

Currency

Rial on June 29

Rial on June 28

1 US dollar

USD

1,324,908

1,321,424

1 British pound

GBP

1,748,229

1,744,042

1 Swiss franc

CHF

1,636,625

1,631,836

1 Swedish króna

SEK

136,086

135,721

1 Norwegian krone

NOK

133,410

133,045

1 Danish krone

DKK

201,822

201,301

1 Indian rupee

INR

14,024

13,990

1 UAE Dirham

AED

360,765

359,816

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,298,747

4,274,723

100 Pakistani rupees

PKR

476,221

474,961

100 Japanese yen

JPY

819,148

816,951

1 Hong Kong dollar

HKD

168,955

168,503

1 Omani rial

OMR

3,442,358

3,432,010

1 Canadian dollar

CAD

933,463

931,006

1 New Zealand dollar

NZD

746,983

745,131

1 South African rand

ZAR

80,437

80,312

1 Turkish lira

TRY

28,404

28,354

1 Russian ruble

RUB

17,193

17,148

1 Qatari riyal

QAR

363,986

363,029

100 Iraqi dinars

IQD

101,135

100,860

1 Syrian pound

SYP

11,471

11,441

1 Australian dollar

AUD

913,317

911,093

1 Saudi riyal

SAR

353,309

352,380

1 Bahraini dinar

BHD

3,523,691

3,514,426

1 Singapore dollar

SGD

1,023,586

1,020,873

100 Bangladeshi takas

BDT

1,077,550

1,074,237

10 Sri Lankan rupees

LKR

39,409

39,306

1 Myanmar kyat

MMK

631

629

100 Nepalese rupees

NPR

876,111

873,946

1 Libyan dinar

LYD

206,801

206,045

1 Chinese yuan

CNY

194,849

194,308

100 Thai baht

THB

3,969,345

3,961,192

1 Malaysian ringgit

MYR

324,168

323,303

1,000 South Korean won

KRW

862,743

859,969

1 Jordanian dinar

JOD

1,868,700

1,863,786

1 euro

EUR

1,508,384

1,505,174

100 Kazakh tenge

KZT

272,689

271,914

1 Georgian lari

GEL

502,216

500,083

1,000 Indonesian rupiah

IDR

74,140

73,781

1 Afghan afghani

AFN

20,467

20,439

1 Belarusian ruble

BYN

478,392

477,135

1 Azerbaijani manat

AZN

778,479

776,438

100 Philippine pesos

PHP

2,161,243

2,155,604

1 Tajik somoni

TJS

142,978

142,712

1 Turkmen manat

TMT

378,545

377,550

Venezuelan bolívar

VES

2,133

2,128

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,673,079 rials and $1 costs 1,469,570.

On the black market, $1 is worth about 1.73-1.76 million rials, while one euro is worth 1,97-2 million rials.

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more