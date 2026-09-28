Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, September 28. The price of one troy ounce of gold (31.1034768 grams) in Azerbaijan decreased by 158.8 manat ($93.415), or 2.1%, from September 21 through 25.

According to Trend’s calculations based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the average weekly price of one troy ounce of gold decreased by 8.9 manat ($5.2), or 0.1%, compared to the previous week, to 7,342 manat ($4,318).

Price of one troy ounce of gold:

Date Price Date Price September 14 7,360 manat ($4,330) September 21 7,404 manat ($4,360) September 15 7,319 manat ($4,310) September 22 7,380 manat ($4,340) September 16 7,347 manat ($4,320) September 23 7,384 manat ($4,340) September 17 7,305 manat ($4,300) September 24 7,295 manat ($4,290) September 18 7,424 manat ($4,370) September 25 7,246 manat ($4,260) Average weekly price 7,351 manat ($4,320) Average weekly price 7,342 manat ($4,318)

Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan dropped by 4.6 manat ($2.7), or 4.1%.

The average weekly price of one troy ounce of silver increased by 1.6 manat ($0.9), or 1.5%, compared to the previous week, to 111 manat ($65.3).

Price of one troy ounce of silver:

Date Price Date Price September 14 108.7 manat ($63.9) September 21 112.5 manat ($66.2) September 15 107.67 manat ($63.3) September 22 112.15 manat ($65.9) September 16 109.7 manat ($64.5) September 23 113.26 manat ($66.6) September 17 108.35 manat ($63.7) September 24 109 manat ($64) September 18 112.4 manat ($66) September 25 107.9 manat ($63.47) Average weekly price 109.38 manat ($64.34) Average weekly price 111 manat ($65.3

Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 88.67 manat ($52.1), or 2.9%.

The average weekly price of one troy ounce of platinum went down by 13.2 manat ($7.7), or 0.4%, compared to the previous week, to 3,032 manat ($1,783).

Price of one troy ounce of platinum:

Date Price Date Price September 14 3,061 manat ($1,800) September 21 3,059 manat ($1,800) September 15 3,017 manat ($1,770) September 22 3,044 manat ($1,791) September 16 3,051 manat ($1,790) September 23 3,091 manat ($1,818) September 17 3,035 manat ($1,785) September 24 2,993 manat ($1,760) September 18 3,060 manat ($1,800) September 25 2,971 manat ($1,750) Average weekly price 3,045 manat ($1,791) Average weekly price 3,032 manat ($1,783)

Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 101.167 manat ($59.51), or 4.5%.

The average weekly price of one troy ounce of palladium decreased by 28.138 manat ($16.552), or 1.3%, compared to the previous week, to 2,186 manat ($1,286).

Price of one troy ounce of palladium: