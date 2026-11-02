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Iran’s Central Bank updates foreign exchange rates for November 2

Iran News 2 November 2026 10:42 (UTC +04:00)
Iran’s Central Bank updates foreign exchange rates for November 2
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, November 2. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 2.

According to the CBI's announced rates, the value of 42 currencies went up, while 4 currencies fell compared to November 1.

The official rate for $1 stood at 1,879,158 rials, while one euro was valued at 2,097,050 rials. On November 1, the euro was priced at 2,099,737 rials.

Currency

Rial on November 2

Rial on November 1

1 US dollar

USD

1,879,158

1,875,407

1 British pound

GBP

2,516,399

2,511,506

1 Swiss franc

CHF

2,279,567

2,276,027

1 Swedish króna

SEK

191,236

190,853

1 Norwegian krone

NOK

204,197

203,650

1 Danish krone

DKK

280,651

280,204

1 Indian rupee

INR

19,793

19,759

1 UAE Dirham

AED

511,684

510,662

1 Kuwaiti dinar

KWD

6,049,749

6,036,413

100 Pakistani rupees

PKR

679,255

677,595

100 Japanese yen

JPY

1,192,520

1,190,273

1 Hong Kong dollar

HKD

239,547

239,082

1 Omani rial

OMR

4,881,988

4,880,458

1 Canadian dollar

CAD

1,345,663

1,342,369

1 New Zealand dollar

NZD

1,058,046

1,056,727

1 South African rand

ZAR

112,419

112,646

1 Turkish lira

TRY

37,615

37,573

1 Russian ruble

RUB

23,327

23,280

1 Qatari riyal

QAR

516,252

515,222

100 Iraqi dinars

IQD

124,294

123,995

1 Syrian pound

SYP

15,400

15,370

1 Australian dollar

AUD

1,320,856

1,318,343

1 Saudi riyal

SAR

501,109

500,109

1 Bahraini dinar

BHD

4,997,761

4,987,785

1 Singapore dollar

SGD

1,470,297

1,467,217

100 Bangladeshi takas

BDT

1,513,078

1,509,832

10 Sri Lankan rupees

LKR

56,507

56,394

1 Myanmar kyat

MMK

895

893

100 Nepalese rupees

NPR

1,236,475

1,234,352

1 Libyan dinar

LYD

292,381

292,030

1 Chinese yuan

CNY

282,405

282,200

100 Thai baht

THB

5,565,651

5,565,788

1 Malaysian ringgit

MYR

463,077

462,687

1,000 South Korean won

KRW

1,408,785

1,407,122

1 Jordanian dinar

JOD

2,650,434

2,645,788

1 euro

EUR

2,097,050

2,099,737

100 Kazakh tenge

KZT

414,282

413,497

1 Georgian lari

GEL

724,444

722,583

1,000 Indonesian rupiah

IDR

103,606

103,439

1 Afghan afghani

AFN

28,903

28,848

1 Belarusian ruble

BYN

636,097

636,962

1 Azerbaijani manat

AZN

1,104,799

1,102,605

100 Philippine pesos

PHP

2,949,216

2,941,854

1 Tajik somoni

TJS

204,065

203,596

1 Turkmen manat

TMT

536,363

523,855

Venezuelan bolívar

VES

2,117

2,113

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,097,050 rials and $1 costs 1,879,158 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,71-2,74 million rials, while one euro is worth 3,04-3,07 million rials.

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