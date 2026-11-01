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Iran releases currency exchange rates for November 1

Iran News 1 November 2026 09:56 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for November 1
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, November 1. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 1.

According to the CBI's announced rates, the value of 44 currencies went up, while 2 currencies fell compared to October 31.

The official rate for $1 stood at 1,875,407 rials, while one euro was valued at 2,099,737 rials. On October 31, the euro was priced at 2,089,186 rials.

Currency

Rial on November 1

Rial on October 31

1 US dollar

USD

1,875,407

1,871,664

1 British pound

GBP

2,511,506

2,507,465

1 Swiss franc

CHF

2,276,027

2,273,842

1 Swedish króna

SEK

190,853

190,354

1 Norwegian krone

NOK

203,650

203,323

1 Danish krone

DKK

280,204

279,542

1 Indian rupee

INR

19,759

19,713

1 UAE Dirham

AED

510,662

509,643

1 Kuwaiti dinar

KWD

6,036,413

6,014,899

100 Pakistani rupees

PKR

677,595

673,176

100 Japanese yen

JPY

1,190,273

1,188,497

1 Hong Kong dollar

HKD

239,082

238,581

1 Omani rial

OMR

4,880,458

4,866,396

1 Canadian dollar

CAD

1,342,369

1,340,877

1 New Zealand dollar

NZD

1,056,727

1,054,576

1 South African rand

ZAR

112,646

112,023

1 Turkish lira

TRY

37,573

37,472

1 Russian ruble

RUB

23,280

23,234

1 Qatari riyal

QAR

515,222

514,193

100 Iraqi dinars

IQD

123,995

123,434

1 Syrian pound

SYP

15,370

15,339

1 Australian dollar

AUD

1,318,343

1,316,850

1 Saudi riyal

SAR

500,109

499,110

1 Bahraini dinar

BHD

4,987,785

4,977,830

1 Singapore dollar

SGD

1,467,217

1,464,763

100 Bangladeshi takas

BDT

1,509,832

1,508,159

10 Sri Lankan rupees

LKR

56,394

56,280

1 Myanmar kyat

MMK

893

891

100 Nepalese rupees

NPR

1,234,352

1,231,480

1 Libyan dinar

LYD

292,030

291,140

1 Chinese yuan

CNY

282,200

281,222

100 Thai baht

THB

5,565,788

5,537,508

1 Malaysian ringgit

MYR

462,687

461,151

1,000 South Korean won

KRW

1,407,122

1,402,518

1 Jordanian dinar

JOD

2,645,788

2,639,865

1 euro

EUR

2,099,737

2,089,186

100 Kazakh tenge

KZT

413,497

412,637

1 Georgian lari

GEL

722,583

721,372

1,000 Indonesian rupiah

IDR

103,439

103,124

1 Afghan afghani

AFN

28,848

29,041

1 Belarusian ruble

BYN

636,962

635,302

1 Azerbaijani manat

AZN

1,102,605

1,100,979

100 Philippine pesos

PHP

2,941,854

2,938,273

1 Tajik somoni

TJS

203,596

203,146

1 Turkmen manat

TMT

523,855

534,917

Venezuelan bolívar

VES

2,113

2,108

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,099,737 rials and $1 costs 1,875,407 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,7-2,73 million rials, while one euro is worth 3,03-3,06 million rials.

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