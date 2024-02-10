БАКУ /Trend/ - Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по борьбе, который пройдет в Бухаресте.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, на соревнованиях выступят борцы греко-римского стиля под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова, тренеров Гасана Алиева, Кямрана Мамедова и Эльвина Мурсалиева. В состав команды входят Рашад Мамедов (55 килограммов), Нихат Мамедли (60 килограммов), Мурад Мамедов (63 килограмма), Хасрат Джафаров (67 килограммов), Ульви Ганизаде (72 килограмма), Санан Сулейманов (77 килограммов), Рафиг Гусейнов (82 килограмма), Ислам Аббасов (87 килограммов), Мурад Ахмадиев (97 килограммов) и Бека Канделаки (130 килограммов).

Позже эстафета перейдет к женщинам-борцам. На соревнованиях под руководством главного тренера Семена Штерева, старшего тренера Тогрула Аскерова и тренера Агагусейна Мустафаева выступят Мария Стадник (50 килограммов), Жаля Алиева (57 килограммов), Айона Колесник (59 килограммов), Биргуль Солтанова (62 килограмма) и Элис Манолова (65 килограммов)

В последние дни чемпионата Европы на ковер выйдут борцы вольного стиля. Под руководством главного тренера Хатага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова, тренеров Теймураза Кокоева. и Шарифа Шарифова на соревнованиях выступят Ислам Базарганов (57 килограммов), Нуреддин Новрузов (61 килограмм), Али Рагимзаде (65 килограммов), Кянан Гейбатов (70 килограммов), Туран Байрамов (74 килограмма), Орхан Абасов (79 килограммов), Арсений Зиоев (86 килограммов), Осман Нурмагомедов (92 килограмма), Магомедхан Магомедов (97 килограммов) и Георгий Мешвильдишвили (125 килограммов).

В команду судей соревнования вошли судьи категории IS Асиф Ширалиев и Сади Гулиев.

Чемпионат Европы в столице Румынии пройдет 12-18 февраля.