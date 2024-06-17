Ядерная программа Ирана носит абсолютно мирный характер – МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Неоднократно заявлялось, что ядерная программа Ирана носит абсолютно мирный характер и атомному оружию нет места в военной и оборонной доктрине Ирана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в реакции министерства иностранных дел Ирана на совместное заявление 3 европейских стран (Германии, Англии и Франции) относительно ядерной программы Ирана.

Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что совместное заявление 3 европейских стран об иранской ядерной программе содержит утверждения, противоречащие действительности, и осуждает его.

МИД Ирана отмечает, что страны, которые следуют неконструктивной стратегии, несут ответственность за текущее состояние Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Потому что они обвиняют Иран в том, что он делает СВПД бессмысленным.

"Иран всегда конструктивно и технически сотрудничал с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках своих прав и обязанностей и продолжит свою ядерную программу мирного назначения в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - говорится в заявлении МИД Ирана.

Отметим, что в последнее время 3 европейские страны (Германия, Англия и Франция) выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули, что готовы использовать все имеющиеся дипломатические средства для предотвращения получения Ираном атомного оружия. Потому что обострение ядерной деятельности Ирана наносит удар по международной безопасности.

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был выполнен Комплексный план совместных действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана, а в ноябре того же года ввели санкции против Ирана. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

Добавим, что в конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против страны, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. В соответствии с решением иранского парламента от 23 февраля того же года Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и Дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением. Таким образом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.

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