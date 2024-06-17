Количество занятых в коммерческом секторе Грузии увеличивается

БАКУ/Trend/ - В первом квартале 2024 года на предприятиях коммерческого сектора Грузии было трудоустроено 749,4 тысячи человек, что на 4,6 процента превышает показатели за аналогичный период 2023 года, сообщает Национальная статистическая служба Грузии, передает в понедельник Trend.

За год численность наемных работников в коммерческом секторе возросла на 3,8 процента, достигнув 703,2 тысячи человек. Расходы на оплату труда в первом квартале составили 4,3 миллиарда лари, что на 17,1 процента больше аналогичного показателя за 2023 год.

Средняя месячная зарплата в коммерческом секторе Грузии за отчетный период достигла 1 985,4 лари (764 доллара), что на 226,3 лари больше по сравнению с прошлым годом. В частности, средняя зарплата женщин составила 1 559,2 лари, что на 163,7 лари больше по сравнению с январем-мартом 2023 года.

Среди общего числа работников 56,5 процента составляют мужчины, а 43,5 процента — женщины.

В первом квартале 2024 года общий оборот предприятий в Грузии составил 48,9 миллиарда лари, что на 10,7 процента выше, чем за аналогичный период 2023 года.