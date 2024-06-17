Названо число пенсионеров в Грузии

БАКУ /Trend/ - По данным Агентства социального обслуживания Минздрава Грузии на 1 июня 2024 года, пенсию по возрасту в Грузии получают 848,9 тысячи пенсионеров, из которых 246,2 тысячи мужчин и 602,7 тысячи женщин, передает Trend.

Основную часть пенсионеров составляют граждане до 75 лет. В Грузии насчитывается 12,1 тысячи пенсионеров старше 90 лет, из них 2,9 тысячи мужчин и 9,2 тысячи женщин. Большинство долгожителей проживает в Тбилиси и Имерети.

Почти четверть пенсионеров живет в Тбилиси, второй по численности пенсионеров регион – Имерети, а третий – Самегрело-Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров проживает в регионах Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми-Земо Сванети.

В Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам с 65 лет. Пенсии увеличиваются в рамках ежегодной индексации: для пенсионеров до 70 лет – с учетом инфляции, для граждан старше 70 лет – с учетом инфляции и 80% от экономического роста.

Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления, рассчитанные на основе продолжительности жизни и общей суммы накоплений.