БАКУ/Trend/ - Mastercard активно использует искусственный интеллект в своей деятельности.

Об этом Trend сообщил генеральный директор Mastercard по Азербайджану и Турции Авшар Гюрдал.

"Вся наша инфраструктура построена на моделях, работающих на искусственном интеллекте", - сказал он.

Гюрдал также отметил недавнее приобретение компании Brighterion, которая занимается созданием и разработкой моделей для принятия бизнес-решений с использованием искусственного интеллекта.

"На данный момент мы используем ее для обнаружения мошенничества в магистрали нашей сети", - пояснил он.

Касаясь процесса транзакций, Гюрдал подчеркнул, что система Mastercard определяет характер транзакции и принимает решение о ее одобрении или отклонении, основываясь на анализе с использованием искусственного интеллекта.

"Мы также генерируем оценки для эмитентов и эквайеров, помогая им в принятии решений о маршрутизации транзакций", - сообщил он.

Помимо этого, Гюрдал упомянул о роли Mastercard Advisors, которое совместно с членами компании использует модели искусственного интеллекта для принятия бизнес-решений, таких как андеррайтинг кредитных рисков и механизмы перекрестных продаж.

"Искусственный интеллект уже давно является важной частью нашего дизайна и стратегии", - добавил Гюрдал.

Генеральный директор также выразил намерение компании увеличить количество проектов, особенно в сотрудничестве с банками-партнерами в ближайшие месяцы и годы.

Отметим, что Mastercard - это международная платежная система, которая обеспечивает финансовые услуги, включая кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. Она позволяет своим держателям осуществлять безналичные платежи в миллионах точек продаж по всему миру. Mastercard также предоставляет технологические решения для банков, торговых предприятий и других финансовых учреждений. Карты Mastercard принимаются во множестве стран и используются для проведения различных операций, включая покупки в магазинах, онлайн-транзакции, снятие наличных денег в банкоматах и другие финансовые операции.