НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боеготовности

БАКУ /Trend/ - Страны-члены НАТО начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Trend.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем," - сказал Столтенберг. Он отметил, что транспарентность в этом вопросе "помогает послать прямой сигнал" о том, что НАТО является "ядерным альянсом".

"Цель НАТО в том, чтобы в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО - нет, это опасный мир," - указал Столтенберг.

Он выразил особую озабоченность в связи с действиями Китая, который вкладывает значительные средства в создание современных видов оружия и планирует увеличить количество своих ядерных боеголовок до 1000 к 2030 году. "Это значит, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией - двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России. Это приведет к последствиям," - считает генсек.

Столтенберг добавил, что США и их европейские союзники сейчас обновляют ядерные арсеналы. "США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО," - сказал он.