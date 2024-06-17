В Казахстане предлагают снизить два вида налога

БАКУ /Trend/ - В Казахстане готовят новую редакцию Налогового кодекса, передает Trend.

В министерстве национальной экономики РК сообщили, что в рамках обсуждений предлагается снизить ставки корпоративного подоходного налога и индивидуального подоходного налога.

"В рамках работы по подготовке проекта нового Налогового кодекса, для стимулирования производства и реализации продукции собственного производства (по видам деятельности обрабатывающей промышленности), предлагаются пониженные ставки корпоративного подоходного налога для юридических лиц и индивидуального подоходного налога для индивидуальных предпринимателей," – сообщили в министерстве национальной экономики РК.

Также в ведомстве сообщили, что в связи с созданием единого рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС изучаются оптимальные механизмы налогообложения нефтедобычи, но о результатах анализа говорить пока рано.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что в проекте нового Налогового кодекса акцент смещается с штрафных санкций на оказание госуслуг и профилактику проблем. Цель нововведений – сделать уплату налогов в Казахстане удобнее, проще и быстрее.