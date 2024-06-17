США, Южная Корея и Япония могут подписать соглашение по борьбе с ядерной угрозой

БАКУ /Trend/ - Вашингтон, Сеул и Токио могут вскоре подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности для борьбы с ядерной угрозой со стороны КНДР. Об этом агентству Bloomberg сообщил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, отметив, что договоренность может быть достигнута до инаугурации президента США в январе следующего года, передает Trend.

Министр выразил надежду на скорую встречу с коллегами из США и Японии для обсуждения этого вопроса.

"Приоритетной задачей будет создание системы для более эффективного, оперативного и слаженного ответа на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР, с которой сталкиваются Южная Корея, США и Япония," - заявил он.