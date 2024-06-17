Национальная иранская нефтяная компания заключила 4 контракта на сумму $2 млрд

БАКУ /Trend/ - Национальная иранская нефтяная компания заключила четыре контракта с иранскими компаниями на сумму $2 млрд, передает Trend.

В воскресенье в министерстве нефти были подписаны контракты, общая инвестиционная стоимость которых составляет 2 миллиарда долларов, а ожидаемый доход оценивается в 17 миллиардов долларов.

Контракты включают разработку и эксплуатацию месторождений Чангуле и Бандкархе, а также приобретение услуг по переработке сырой нефти.

Кроме того, были подписаны два контракта на приобретение услуг по переработке сырой нефти с использованием мобильных нефтеперерабатывающих мощностей в форме контрактов на строительство, владение и эксплуатацию (BOO). Эти контракты заключены с компанией Mapna Oil and Gas Development Company и промышленной группой Maham Sharq.