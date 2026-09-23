Azerbaijan releases Martin Ryan from penitentiary facility (UPDATE)

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Details added: first version posted on 11:44
BAKU, Azerbaijan, September 23. Martin Ryan, who was accused of espionage for France, has been released from Azerbaijan’s Lankaran Penitentiary Complex of the Ministry of Justice's Penitentiary Service.
The pardon decree signed by President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has been executed at the Lankaran Penitentiary Complex.
Two people, including Ryan, have been released from the facility.
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11:44
Martin Ryan, who was accused of espionage for France, has been pardoned.
This was reflected in the decree signed by the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, regarding the pardon of a number of convicted individuals.
Martin Ryan, a citizen of France, was sentenced to 10 years’ imprisonment by the Baku Grave Crimes Court under its judgment dated 16 March 2026.
According to the indictment, reasonable suspicions were established that Martin Ryan had received assignments to obtain information, and had been active in these areas, concerning: weapons and ammunition produced in the Republic of Azerbaijan; the equipping of the Azerbaijani Army during the 44-day Patriotic War of 2020; persons serving in the Armed Forces of Azerbaijan or discharged into the reserve who could potentially be recruited; persons who had received education in French abroad; foreign citizens and legal entities operating in Azerbaijan; opportunities for organising secret money transfers from Azerbaijan to other countries on the instructions of the French special services; relations and ties between Azerbaijan and the United Kingdom, Algeria, Türkiye, Pakistan, Iran, China, Somalia, the states of Central Asia and other countries; plans for military cooperation; and weapons and ammunition imported into Azerbaijan.
The accused persons were detained by the State Security Service on 4 December 2023. Martin Ryan, who was the general director of Merkorama LLC, was charged with espionage. According to the charge, he was used as an agent-spy by employees of France’s DGSE (General Directorate for External Security) who had recruited him for secret cooperation and who were later declared persona non grata and expelled from Baku. In the same criminal case, Martin Ryan was charged under Article 276 (espionage) of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan, while Azerbaijani citizen Azad Mammadli was charged under Article 274 (high treason).
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Details added: first version posted on 11:44
Martin Ryan cəzaçəkmə müəssisəsindən azadlığa buraxılıb (YENİLƏNİB)
Bakı. Trend:
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əfv Sərəncamı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətin Lənkəran Cəzaçəkmə Müəssisəsində icra olunub.
Müəssisədən 2 nəfər azadlığa buraxılıb.
Onlardan biri Fransa Respubikasının vətəndaşı, Fransaya casusluqda ittiham olunan Martin Ryandır.
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11:27
Fransaya casusluqda ittiham olunan Martin Ryan əfv edilib.
Bu barədə məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı Sərəncamda qeyd olunub.
Qeyd edək ki, Fransa Respublikasının vətəndaşı Ryan Martin Riçard Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2026-cı il 16 mart tarixli hökmü ilə 10 il azadlıqdan məhrum edilib.
İttiham aktına görə, Martin Ryanın Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən silah-sursatlar, 2020-ci il 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Ordusunun komplektləşdirilməsi, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətdə olan və ya ehtiyata buraxılmış əlaqəyə cəlb edilməsi mümkün olan şəxslər, xaricdə fransız dilində təhsil almış şəxslər, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkə vətəndaşları və hüquqi şəxslər, Fransa xüsusi xidmət orqanının tapşırığı ilə Azərbaycan üzərindən digər ölkələrə gizli pul köçürülməsinin təşkili imkanları, Böyük Britaniya, Əlcəzair, Türkiyə, Pakistan, İran, Çin, Somali, Mərkəzi Asiya dövlətləri və digər dövlətlərlə Azərbaycan arasında münasibət və əlaqələr, hərbi əməkdaşlıq planları, Azərbaycana idxal olunan silah-sursat barədə məlumatların əldə edilməsinə dair tapşırıqlar almasına və bu istiqamətlərdə fəaliyyətinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər DTX tərəfindən 2023-cü il dekabrın 4-də həbs olunublar. "Merkorama" MMC-nin baş direktoru olan Martin Ryana qarşı casusluq ittihamı irəli sürülüb. İttihama görə, Martin Ryan onu məxfi əməkdaşlığa cəlb edən, sonradan Bakıdan "persona non-grata" elan edilərək qovulmuş Fransanın DGSE (Xarici Təhlükəsizlik Baş İdarəsi) əməkdaşları tərəfindən agent-casus kimi istifadə edilib. Həmin cinayət işi üzrə Martin Ryana AR Cinayət Məcəlləsinin 276-cı (casusluq) maddəsi, AR vətəndaşı Azad Məmmədliyə AR Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi (dövlətə xəyanət) ilə ittiham irəli sürülüb.