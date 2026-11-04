  1. Home
  2. Iran

Iran releases currency exchange rates for November 4

Iran News 4 November 2026 10:00 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for November 4
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, November 4. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 4.

According to the Central Bank of Iran's (CBI) official exchange rates, 36 foreign currencies appreciated against the rial, while 10 depreciated compared with November 3.

The official exchange rate of the U.S. dollar stood at 1,886,682 rials, while the euro was quoted at 2,111,505 rials, up from 2,109,417 rials on November 3.

Currency

Rial on November 4

Rial on November 3

1 US dollar

USD

1,886,682

1,882,917

1 British pound

GBP

2,531,547

2,526,628

1 Swiss franc

CHF

2,298,604

2,300,215

1 Swedish króna

SEK

192,531

192,542

1 Norwegian krone

NOK

203,124

202,941

1 Danish krone

DKK

282,523

282,259

1 Indian rupee

INR

19,916

19,875

1 UAE Dirham

AED

513,732

512,707

1 Kuwaiti dinar

KWD

6,053,428

6,046,073

100 Pakistani rupees

PKR

681,960

680,839

100 Japanese yen

JPY

1,190,242

1,193,071

1 Hong Kong dollar

HKD

240,438

239,971

1 Omani rial

OMR

4,906,206

4,893,776

1 Canadian dollar

CAD

1,347,665

1,347,268

1 New Zealand dollar

NZD

1,058,994

1,059,894

1 South African rand

ZAR

113,484

113,400

1 Turkish lira

TRY

37,741

37,681

1 Russian ruble

RUB

23,101

23,254

1 Qatari riyal

QAR

518,319

517,285

100 Iraqi dinars

IQD

124,423

124,247

1 Syrian pound

SYP

15,458

15,434

1 Australian dollar

AUD

1,314,746

1,321,049

1 Saudi riyal

SAR

503,115

502,111

1 Bahraini dinar

BHD

5,017,771

5,007,758

1 Singapore dollar

SGD

1,472,384

1,472,324

100 Bangladeshi takas

BDT

1,515,195

1,514,320

10 Sri Lankan rupees

LKR

56,698

56,660

1 Myanmar kyat

MMK

899

897

100 Nepalese rupees

NPR

1,244,178

1,241,580

1 Libyan dinar

LYD

293,964

293,550

1 Chinese yuan

CNY

282,867

283,029

100 Thai baht

THB

5,585,363

5,586,368

1 Malaysian ringgit

MYR

462,817

462,470

1,000 South Korean won

KRW

1,402,434

1,400,160

1 Jordanian dinar

JOD

2,661,047

2,655,736

1 euro

EUR

2,111,505

2,109,417

100 Kazakh tenge

KZT

416,646

416,034

1 Georgian lari

GEL

727,225

725,958

1,000 Indonesian rupiah

IDR

103,998

103,956

1 Afghan afghani

AFN

29,030

29,189

1 Belarusian ruble

BYN

638,298

637,564

1 Azerbaijani manat

AZN

1,109,825

1,107,598

100 Philippine pesos

PHP

2,969,306

2,978,452

1 Tajik somoni

TJS

205,249

204,865

1 Turkmen manat

TMT

539,121

538,531

Venezuelan bolívar

VES

2,122

2,120

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,111,505 rials and $1 costs 1,886,682 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,73-2,76 million rials, while one euro is worth 3,05-3,08 million rials.

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more