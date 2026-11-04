Iran releases currency exchange rates for November 4

BAKU, Azerbaijan, November 4. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 4.
According to the Central Bank of Iran's (CBI) official exchange rates, 36 foreign currencies appreciated against the rial, while 10 depreciated compared with November 3.
The official exchange rate of the U.S. dollar stood at 1,886,682 rials, while the euro was quoted at 2,111,505 rials, up from 2,109,417 rials on November 3.
|
Currency
|
Rial on November 4
|
Rial on November 3
|
1 US dollar
|
USD
|
1,886,682
|
1,882,917
|
1 British pound
|
GBP
|
2,531,547
|
2,526,628
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
2,298,604
|
2,300,215
|
1 Swedish króna
|
SEK
|
192,531
|
192,542
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
203,124
|
202,941
|
1 Danish krone
|
DKK
|
282,523
|
282,259
|
1 Indian rupee
|
INR
|
19,916
|
19,875
|
1 UAE Dirham
|
AED
|
513,732
|
512,707
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
6,053,428
|
6,046,073
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
681,960
|
680,839
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
1,190,242
|
1,193,071
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
240,438
|
239,971
|
1 Omani rial
|
OMR
|
4,906,206
|
4,893,776
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
1,347,665
|
1,347,268
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
1,058,994
|
1,059,894
|
1 South African rand
|
ZAR
|
113,484
|
113,400
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
37,741
|
37,681
|
1 Russian ruble
|
RUB
|
23,101
|
23,254
|
1 Qatari riyal
|
QAR
|
518,319
|
517,285
|
100 Iraqi dinars
|
IQD
|
124,423
|
124,247
|
1 Syrian pound
|
SYP
|
15,458
|
15,434
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
1,314,746
|
1,321,049
|
1 Saudi riyal
|
SAR
|
503,115
|
502,111
|
1 Bahraini dinar
|
BHD
|
5,017,771
|
5,007,758
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1,472,384
|
1,472,324
|
100 Bangladeshi takas
|
BDT
|
1,515,195
|
1,514,320
|
10 Sri Lankan rupees
|
LKR
|
56,698
|
56,660
|
1 Myanmar kyat
|
MMK
|
899
|
897
|
100 Nepalese rupees
|
NPR
|
1,244,178
|
1,241,580
|
1 Libyan dinar
|
LYD
|
293,964
|
293,550
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
282,867
|
283,029
|
100 Thai baht
|
THB
|
5,585,363
|
5,586,368
|
1 Malaysian ringgit
|
MYR
|
462,817
|
462,470
|
1,000 South Korean won
|
KRW
|
1,402,434
|
1,400,160
|
1 Jordanian dinar
|
JOD
|
2,661,047
|
2,655,736
|
1 euro
|
EUR
|
2,111,505
|
2,109,417
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
416,646
|
416,034
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
727,225
|
725,958
|
1,000 Indonesian rupiah
|
IDR
|
103,998
|
103,956
|
1 Afghan afghani
|
AFN
|
29,030
|
29,189
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
638,298
|
637,564
|
1 Azerbaijani manat
|
AZN
|
1,109,825
|
1,107,598
|
100 Philippine pesos
|
PHP
|
2,969,306
|
2,978,452
|
1 Tajik somoni
|
TJS
|
205,249
|
204,865
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
539,121
|
538,531
|
Venezuelan bolívar
|
VES
|
2,122
|
2,120
The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,111,505 rials and $1 costs 1,886,682 rials.
On the black market, $1 is worth about 2,73-2,76 million rials, while one euro is worth 3,05-3,08 million rials.