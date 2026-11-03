Electricity share in global final energy consumption to reach 27.9% by 2035

BAKU, Azerbaijan, November 3. Electricity's share of global final energy consumption will reach 27.9% by 2035, significantly below the 35% target proposed by the COP31 Presidency, according to an analytical review by BMI, a division of Fitch Solutions, dedicated to the upcoming 31st UN Climate Change Conference (COP31).

BMI's forecast points out that electricity's share of global final energy consumption will increase from 24% in 2026 to 27.9% in 2035. "This represents an annual increase of around 0.4 percentage points. To achieve the 35% target, this rate needs to triple to approximately 1.2 percentage points per year," the review said.

"The 35-by-35 Global Electrification Pledge initiative will be one of the key outcomes Türkiye intends to present at COP31 in Antalya. However, it doesn't envisage setting mandatory national targets, allowing each country to independently determine the scale of its commitments.

The International Energy Agency (IEA) supports this target and estimates the current share of electricity in global final energy consumption at around 23%. The difference from BMI's estimate is due to methodological differences in the calculations.

Despite the expansion of electrification in most regions, oil, gas, and coal will continue to account for a significant share of additional energy demand over the next decade. This is particularly true of emerging markets, where industry and the transport sector are growing at the fastest rates," the review mentioned.

According to BMI's forecast, electrification rates in the Middle East and North Africa (MENA) and Sub-Saharan Africa will remain virtually unchanged over the next decade. The company identifies the availability of cheap or subsidized oil and gas, as well as underdeveloped electricity grid infrastructure, among the reasons.

The review noted that in India, the expansion of coal-based steel and cement production will also constrain the growth in electricity's share in the industrial sector.

"Meanwhile, Western Europe will come close to the target thanks to declining oil and gas consumption, the growing adoption of electric vehicles and heat pumps, and improved energy efficiency," analysts said.

"Outside Western Europe and China, one of the main barriers to electrification remains the cost and time required to build the necessary infrastructure. Modernizing power grids, connecting new consumers, and building charging stations require lengthy approval processes and construction. In addition, limited supplies of transformers and cables increase project costs and equipment delivery times.

Other obstacles include high interest rates in emerging markets, as well as the higher upfront costs of electric vehicles, heat pumps, and electric industrial equipment compared to equivalent fossil fuel-based alternatives.

Accelerating electrification requires a faster shift to electric transport and the use of electricity in industrial heating processes in developing Asian countries, increased investment in power grids, lower financing costs, and a revision of fuel subsidies in energy-exporting countries," the review noted.

BMI also examined prospects for reducing greenhouse gas emissions.

"According to the Emissions Gap Report published by the United Nations Environment Programme (UNEP) in October 2026, even full implementation of national climate plans would reduce global greenhouse gas emissions by only 11-15% by 2035 compared to 2025 levels. Meanwhile, emissions need to be cut by approximately 45% to preserve the possibility of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius.

Emissions from the energy sector in 2035 will be just 2.2% below 2025 levels. At the same time, global energy sector emissions will increase from over 37.57 billion tons of carbon dioxide (CO₂) in 2026 to a peak of 38.3 billion tons of CO₂ in 2032.

The company expects energy sector emissions in Western Europe to decline by 24.4% by 2035, while Japan will see a 20.8% decrease. Meanwhile, emissions will increase by 34.1% in India, 27.3% in Indonesia, and 23.2% in the MENA region," the review said.

BMI has also revised its forecast for coal consumption in China upward.

"According to the company's latest estimates, China's energy sector emissions will now peak in 2026 at 13.13 billion tons of CO₂, later than projected in its March forecast.

Increased coal use in China's power sector is linked to the need to offset declining liquefied natural gas (LNG) supplies following the closure of the Strait of Hormuz. Additional factors include the El Niño phenomenon and lower wind power generation.

By 2035, China's energy sector emissions will decline by 7.6%, amid a 10.7% reduction in coal consumption.

Ahead of and during COP31, the company intends to monitor which major energy consumers join the 35-by-35 initiative, whether they support their commitments with concrete measures, and whether the just transition mechanism receives additional funding," the BMI review added.

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Доля электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении достигнет 27,9% к 2035 г.

БАКУ /Trend/ - Доля электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении к 2035 году составит 27,9 процента, что значительно ниже целевого показателя в 35 процентов, предложенного председательством COP31.

Об этом говорится в аналитическом обзоре BMI, подразделения Fitch Solutions, посвященном перспективам 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31).

Согласно прогнозу BMI, доля электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении увеличится с 24 процентов в 2026 году до 27,9 процента в 2035 году. "Таким образом, ежегодный прирост составит около 0,4 процентного пункта. Для достижения целевого показателя в 35 процентов этот темп необходимо увеличить примерно втрое - до 1,2 процентного пункта в год", - отмечается в обзоре.

"Инициатива "35 к 2035 году" (35-by-35 Global Electrification Pledge) станет одним из главных результатов, которые Турция намерена представить на COP31 в Анталье. При этом она не предусматривает установления обязательных национальных показателей, оставляя каждой стране возможность самостоятельно определять масштабы своих обязательств.

Международное энергетическое агентство (МЭА) поддерживает эту цель и оценивает нынешнюю долю электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении примерно в 23 процента. Разница с оценкой BMI обусловлена методологическими особенностями расчетов.

Несмотря на расширение электрификации в большинстве регионов, нефть, газ и уголь продолжат обеспечивать значительную часть дополнительного спроса на энергию в ближайшее десятилетие. Особенно это касается развивающихся рынков, где наиболее быстрыми темпами растут промышленность и транспортный сектор", - говорится в обзоре.

По прогнозу BMI, в странах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), а также в странах Африки к югу от Сахары темпы электрификации в ближайшие десять лет практически не изменятся. Среди причин компания выделяет доступность дешевых или субсидируемых нефти и газа, а также недостаточное развитие электросетевой инфраструктуры.

Отмечается, что в Индии рост производства стали и цемента с использованием угля также будет сдерживать увеличение доли электроэнергии в промышленном секторе.

"В то же время Западная Европа приблизится к целевому показателю благодаря сокращению потребления нефти и газа, распространению электромобилей и тепловых насосов, а также повышению энергоэффективности", - отмечают аналитики.

"За пределами Западной Европы и Китая одним из основных препятствий для электрификации остаются затраты и сроки строительства необходимой инфраструктуры. Модернизация электросетей, подключение новых потребителей и создание зарядных станций требуют длительных согласований и строительства. Кроме того, ограниченное предложение трансформаторов и кабелей увеличивает стоимость проектов и сроки поставок оборудования.

Дополнительными препятствиями являются высокие процентные ставки на развивающихся рынках, а также более высокая первоначальная стоимость электромобилей, тепловых насосов и электрического промышленного оборудования по сравнению с аналогичными решениями на основе ископаемого топлива.

Для ускорения электрификации необходимы более быстрый переход на электрический транспорт и использование электроэнергии в промышленных тепловых процессах в развивающихся странах Азии, увеличение инвестиций в электросети, удешевление финансирования и пересмотр топливных субсидий в странах-экспортерах энергоресурсов", - говорится в обзоре.

В BMI также рассмотрели перспективы сокращения выбросов парниковых газов.

"Согласно опубликованному в октябре 2026 года докладу ЮНЕП о разрыве в уровнях выбросов (Emissions Gap Report), даже полное выполнение национальных климатических планов позволит сократить глобальные выбросы парниковых газов к 2035 году лишь на 11-15 процентов относительно уровня 2025 года. При этом для сохранения возможности ограничить глобальное потепление 1,5 градуса Цельсия необходимо сократить выбросы примерно на 45 процентов.

Выбросы от энергетического сектора к 2035 году будут всего на 2,2 процента ниже уровня 2025 года. При этом глобальные выбросы энергетического сектора увеличатся с 37,578 миллиарда тонн углекислого газа (CO₂) в 2026 году до пиковых 38,310 миллиарда тонн CO₂ в 2032 году.

В компании ожидают, что к 2035 году выбросы энергетического сектора в Западной Европе сократятся на 24,4 процента, а в Японии - на 20,8 процента. В то же время в Индии они увеличатся на 34,1 процента, в Индонезии - на 27,3 процента, а в регионе MENA - на 23,2 процента", - говорится в обзоре.

BMI также пересмотрела в сторону повышения прогноз потребления угля в Китае.

"Теперь, согласно оценкам компании, выбросы энергетического сектора страны достигнут пика уже в 2026 году на уровне 13,133 миллиарда тонн CO₂, что произойдет позднее, чем предполагалось в мартовском прогнозе.

Увеличение использования угля в электроэнергетике Китая связано с необходимостью компенсировать сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) после закрытия Ормузского пролива. Дополнительными факторами стали явление Эль-Ниньо и снижение выработки ветровой электроэнергии.

К 2035 году выбросы энергетического сектора Китая сократятся на 7,6 процента на фоне снижения потребления угля на 10,7 процента.

В преддверии и в ходе COP31 компания намерена отслеживать, какие крупные потребители энергии присоединятся к инициативе "35 к 2035 году", подкрепят ли они свои обязательства конкретными мерами и получит ли механизм справедливого перехода дополнительное финансирование", - говорится в обзоре BMI.