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Iran releases currency exchange rates for November 3

Iran News 3 November 2026 10:28 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for November 3
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, November 3. Iran's central bank updated its official foreign exchange rates on November 3, showing a general weakening of the national currency against international counterparts.

The official rate adjustment saw 40 foreign currencies rise relative to November 2 levels, whereas six currencies saw losses against the rial.

The official rate for $1 stood at 1,882,917 rials, while one euro was valued at 2,109,417 rials. On November 2, the euro was priced at 2,097,050 rials.

Currency

Rial on November 3

Rial on November 2

1 US dollar

USD

1,882,917

1,879,158

1 British pound

GBP

2,526,628

2,516,399

1 Swiss franc

CHF

2,300,215

2,279,567

1 Swedish króna

SEK

192,542

191,236

1 Norwegian krone

NOK

202,941

204,197

1 Danish krone

DKK

282,259

280,651

1 Indian rupee

INR

19,875

19,793

1 UAE Dirham

AED

512,707

511,684

1 Kuwaiti dinar

KWD

6,046,073

6,049,749

100 Pakistani rupees

PKR

680,839

679,255

100 Japanese yen

JPY

1,193,071

1,192,520

1 Hong Kong dollar

HKD

239,971

239,547

1 Omani rial

OMR

4,893,776

4,881,988

1 Canadian dollar

CAD

1,347,268

1,345,663

1 New Zealand dollar

NZD

1,059,894

1,058,046

1 South African rand

ZAR

113,400

112,419

1 Turkish lira

TRY

37,681

37,615

1 Russian ruble

RUB

23,254

23,327

1 Qatari riyal

QAR

517,285

516,252

100 Iraqi dinars

IQD

124,247

124,294

1 Syrian pound

SYP

15,434

15,400

1 Australian dollar

AUD

1,321,049

1,320,856

1 Saudi riyal

SAR

502,111

501,109

1 Bahraini dinar

BHD

5,007,758

4,997,761

1 Singapore dollar

SGD

1,472,324

1,470,297

100 Bangladeshi takas

BDT

1,514,320

1,513,078

10 Sri Lankan rupees

LKR

56,660

56,507

1 Myanmar kyat

MMK

897

895

100 Nepalese rupees

NPR

1,241,580

1,236,475

1 Libyan dinar

LYD

293,550

292,381

1 Chinese yuan

CNY

283,029

282,405

100 Thai baht

THB

5,586,368

5,565,651

1 Malaysian ringgit

MYR

462,470

463,077

1,000 South Korean won

KRW

1,400,160

1,408,785

1 Jordanian dinar

JOD

2,655,736

2,650,434

1 euro

EUR

2,109,417

2,097,050

100 Kazakh tenge

KZT

416,034

414,282

1 Georgian lari

GEL

725,958

724,444

1,000 Indonesian rupiah

IDR

103,956

103,606

1 Afghan afghani

AFN

29,189

28,903

1 Belarusian ruble

BYN

637,564

636,097

1 Azerbaijani manat

AZN

1,107,598

1,104,799

100 Philippine pesos

PHP

2,978,452

2,949,216

1 Tajik somoni

TJS

204,865

204,065

1 Turkmen manat

TMT

538,531

536,363

Venezuelan bolívar

VES

2,120

2,117

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,109,417 rials and $1 costs 1,882,917 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,72-2,75 million rials, while one euro is worth 3,04-3,07 million rials.

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