Iran releases currency exchange rates for November 3

BAKU, Azerbaijan, November 3. Iran's central bank updated its official foreign exchange rates on November 3, showing a general weakening of the national currency against international counterparts.
The official rate adjustment saw 40 foreign currencies rise relative to November 2 levels, whereas six currencies saw losses against the rial.
The official rate for $1 stood at 1,882,917 rials, while one euro was valued at 2,109,417 rials. On November 2, the euro was priced at 2,097,050 rials.
|
Currency
|
Rial on November 3
|
Rial on November 2
|
1 US dollar
|
USD
|
1,882,917
|
1,879,158
|
1 British pound
|
GBP
|
2,526,628
|
2,516,399
|
1 Swiss franc
|
CHF
|
2,300,215
|
2,279,567
|
1 Swedish króna
|
SEK
|
192,542
|
191,236
|
1 Norwegian krone
|
NOK
|
202,941
|
204,197
|
1 Danish krone
|
DKK
|
282,259
|
280,651
|
1 Indian rupee
|
INR
|
19,875
|
19,793
|
1 UAE Dirham
|
AED
|
512,707
|
511,684
|
1 Kuwaiti dinar
|
KWD
|
6,046,073
|
6,049,749
|
100 Pakistani rupees
|
PKR
|
680,839
|
679,255
|
100 Japanese yen
|
JPY
|
1,193,071
|
1,192,520
|
1 Hong Kong dollar
|
HKD
|
239,971
|
239,547
|
1 Omani rial
|
OMR
|
4,893,776
|
4,881,988
|
1 Canadian dollar
|
CAD
|
1,347,268
|
1,345,663
|
1 New Zealand dollar
|
NZD
|
1,059,894
|
1,058,046
|
1 South African rand
|
ZAR
|
113,400
|
112,419
|
1 Turkish lira
|
TRY
|
37,681
|
37,615
|
1 Russian ruble
|
RUB
|
23,254
|
23,327
|
1 Qatari riyal
|
QAR
|
517,285
|
516,252
|
100 Iraqi dinars
|
IQD
|
124,247
|
124,294
|
1 Syrian pound
|
SYP
|
15,434
|
15,400
|
1 Australian dollar
|
AUD
|
1,321,049
|
1,320,856
|
1 Saudi riyal
|
SAR
|
502,111
|
501,109
|
1 Bahraini dinar
|
BHD
|
5,007,758
|
4,997,761
|
1 Singapore dollar
|
SGD
|
1,472,324
|
1,470,297
|
100 Bangladeshi takas
|
BDT
|
1,514,320
|
1,513,078
|
10 Sri Lankan rupees
|
LKR
|
56,660
|
56,507
|
1 Myanmar kyat
|
MMK
|
897
|
895
|
100 Nepalese rupees
|
NPR
|
1,241,580
|
1,236,475
|
1 Libyan dinar
|
LYD
|
293,550
|
292,381
|
1 Chinese yuan
|
CNY
|
283,029
|
282,405
|
100 Thai baht
|
THB
|
5,586,368
|
5,565,651
|
1 Malaysian ringgit
|
MYR
|
462,470
|
463,077
|
1,000 South Korean won
|
KRW
|
1,400,160
|
1,408,785
|
1 Jordanian dinar
|
JOD
|
2,655,736
|
2,650,434
|
1 euro
|
EUR
|
2,109,417
|
2,097,050
|
100 Kazakh tenge
|
KZT
|
416,034
|
414,282
|
1 Georgian lari
|
GEL
|
725,958
|
724,444
|
1,000 Indonesian rupiah
|
IDR
|
103,956
|
103,606
|
1 Afghan afghani
|
AFN
|
29,189
|
28,903
|
1 Belarusian ruble
|
BYN
|
637,564
|
636,097
|
1 Azerbaijani manat
|
AZN
|
1,107,598
|
1,104,799
|
100 Philippine pesos
|
PHP
|
2,978,452
|
2,949,216
|
1 Tajik somoni
|
TJS
|
204,865
|
204,065
|
1 Turkmen manat
|
TMT
|
538,531
|
536,363
|
Venezuelan bolívar
|
VES
|
2,120
|
2,117
The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,109,417 rials and $1 costs 1,882,917 rials.
On the black market, $1 is worth about 2,72-2,75 million rials, while one euro is worth 3,04-3,07 million rials.