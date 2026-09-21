Seminar on Caucasian Albania heritage for Media wraps up in Baku (PHOTO) (UPDATE)

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Details added: first version posted on 14:24
BAKU, Azerbaijan, September 21. An educational seminar titled "A historical perspective on the heritage of Caucasian Albania", organized by the Media and Broadcasting Council of Azerbaijan, has been held for media representatives in Baku, Trend's correspondent reports from the event.
Historian Hasan Hasanov, speaking as a presenter, shared insights into the rich statehood history, origins, and cultural-religious heritage of Caucasian Albania, as well as its position within the region's ethno-political landscape.
Drawing upon documents and historical sources, the researcher highlighted the place of Albania in the history of Azerbaijani statehood and emphasized the importance of properly studying and promoting this heritage.
The scholar stated that the word "Albania" is of Turkic origin, meaning "hero," and that this state was originally part of Atropatene.
In his remarks, Hasanov emphasized that all monuments located within the territory of Albania belong to the Albanian civilization, and that in many instances, conclusions have even been drawn regarding their connection to Turkic traditions.
He also addressed Armenian claims concerning the Ganjasar and Khudavang monuments, noting that such assertions demonstrate the continued existence of territorial claims against Azerbaijani lands.
At the event, organized in an interactive format, questions from media representatives were answered, and views were exchanged regarding the importance of accurately covering historical truths in the mass media based on scientific evidence.
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Media nümayəndələri üçün Qafqaz Albaniyası irsinə həsr olunmuş seminar keçirilib (FOTO)
Bakı. Trend:
Azərbaycan Respublikası Media və Yayım Şurasının təşkilatçılığı ilə media nümayəndələri üçün “Qafqaz Albaniyasının irsinə tarixi baxış” mövzusunda maarifləndirici seminar keçirilib.
Trend-in tədbirdəki müxbiri xəbər verir ki, seminarda məruzəçi qismində çıxış edən tarix elmləri doktoru Həsən Həsənov Qafqaz Albaniyasının zəngin dövlətçilik tarixi, mənşəyi, mədəni-dini irsi və regionun etno-siyasi mənzərəsində tutduğu mövqe haqqında ətraflı məlumat verib.
Tədqiqatçı-alim sənədlər və tarixi mənbələr əsasında Albaniyanın Azərbaycan dövlətçilik tarixindəki yerini vurğulayaraq, bu irsin düzgün öyrənilməsi və təbliğinin vacibliyini diqqətə çatdırıb.
Alim bildirib ki, “Albaniya” sözü türk mənşəlidir, mənası “qəhrəman” deməkdir və bu dövlət əvvəlcə Atropatenanın tərkib hissəsi olub.
Həsən Həsənov çıxışında vurğulayıb ki, Albaniya ərazisində mövcud olan bütün abidələr məhz alban sivilizasiyasına aiddir və hətta bir çox hallarda bu abidələrin türk ənənələri ilə bağlılığı barədə qənaətə də gəlinib.
O, həmçinin Gəncəsər və Xudavəng abidələri ilə bağlı ermənilərin iddialarına toxunaraq qeyd edib ki, bu cür iddialar Ermənistan ərazisində hələ də Azərbaycan torpaqlarına qarşı ərazi iddialarının mövcud olduğunu göstərir.
İnteraktiv formatda təşkil olunmuş tədbirdə media mənsublarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb, tarixi həqiqətlərin kütləvi informasiya vasitələrində dəqiq və elmi əsaslara söykənərək işıqlandırılmasının əhəmiyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.