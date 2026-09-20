Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, September 20. The price of one troy ounce of gold (31.1034768 grams) in Azerbaijan increased by 63.6 manat ($37.4), or 0.9%, from September 14 through 18.

According to Trend’s calculations based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the average weekly price of one troy ounce of gold dropped by 113.9 manat ($67), or 1.5%, compared to the previous week, to 7,351 manat ($4,320).

Price of one troy ounce of gold:

Date Price Date Price September 7 7,476 manat ($4,400) September 14 7,360 manat ($4,330) September 8 7,541 manat ($4,440) September 15 7,319 manat ($4,310) September 9 7,448 manat ($4,380) September 16 7,347 manat ($4,320) September 10 7,494 manat ($4,410) September 17 7,305 manat ($4,300) September 11 7,364 manat ($4,330) September 18 7,424 manat ($4,370) Average weekly price 7,465 manat ($4,390) Average weekly price 7,351 manat ($4,320)

Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan grew 3.7 manat ($2.1), or 3.4%.

The average weekly price of one troy ounce of silver fell 2.8 manat ($1.6), or 3.4%, compared to the previous week, to 109.38 manat ($64.34).

Price of one troy ounce of silver:

Date Price Date Price September 7 111.7 manat ($65. 7) September 14 108.7 manat ($63.9) September 8 113.9 manat ($67) September 15 107.67 manat ($63.3) September 9 112.7 manat ($66.29) September 16 109.7 manat ($64.5) September 10 114.67 manat ($67.45) September 17 108.35 manat ($63.7) September 11 108 manat ($63.5) September 18 112.4 manat ($66) Average weekly price 112.2 manat ($66) Average weekly price 109.38 manat ($64.34)

Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan dropped by 1.15 manat ($0.68), or 0.04%.

The average weekly price of one troy ounce of platinum declined by 65.9 manat ($38.7), or 2.1%, compared to the previous week, to 3,045 manat ($1,791).

Price of one troy ounce of platinum:

Date Price Date Price September 7 3,061 manat ($1,800) September 14 3,061 manat ($1,800) September 8 3,130 manat ($1,840) September 15 3,017 manat ($1,770) September 9 3,122 manat ($1,840) September 16 3,051 manat ($1,790) September 10 3,210 manat ($1,890) September 17 3,035 manat ($1,785) September 11 3,032 manat ($1,780) September 18 3,060 manat ($1,800) Average weekly price 3,111 manat ($1,830) Average weekly price 3,045 manat ($1,791)

Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan went up by 26.7 manat ($15.7), or 1.2%.

The average weekly price of one troy ounce of palladium decreased by 94.2 manat ($55.4), or 4.1%, compared to the previous week, to 2,215 manat ($1,300).

Price of one troy ounce of palladium: