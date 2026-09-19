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Iran releases currency exchange rates for September 19

Iran News 19 September 2026 09:14 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for September 19
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, September 19. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of September 19.

According to the CBI's announced rates, 29 currencies rose while 17 fell compared to September 17.

The official rate for $1 stood at 1,663,768 rials, while one euro was valued at 1,907,263 rials. On September 17, the euro was priced at 1,913,953 rials.

Currency

Rial on September 19

Rial on September 17

1 US dollar

USD

1,663,768

1,658,791

1 British pound

GBP

2,224,457

2,230,525

1 Swiss franc

CHF

2,018,469

2,025,148

1 Swedish króna

SEK

168,678

169,654

1 Norwegian krone

NOK

176,488

177,309

1 Danish krone

DKK

255,137

256,032

1 Indian rupee

INR

17,330

17,296

1 UAE Dirham

AED

453,034

451,679

1 Kuwaiti dinar

KWD

5,396,853

5,376,187

100 Pakistani rupees

PKR

600,084

598,072

100 Japanese yen

JPY

1,060,121

1,069,578

1 Hong Kong dollar

HKD

212,064

211,451

1 Omani rial

OMR

4,325,037

4,308,957

1 Canadian dollar

CAD

1,187,600

1,190,371

1 New Zealand dollar

NZD

949,845

955,120

1 South African rand

ZAR

102,039

101,983

1 Turkish lira

TRY

34,103

34,090

1 Russian ruble

RUB

19,760

19,707

1 Qatari riyal

QAR

457,079

455,712

100 Iraqi dinars

IQD

126,953

126,579

1 Syrian pound

SYP

13,637

13,597

1 Australian dollar

AUD

1,182,883

1,183,010

1 Saudi riyal

SAR

443,671

442,344

1 Bahraini dinar

BHD

4,424,915

4,411,678

1 Singapore dollar

SGD

1,302,255

1,302,569

100 Bangladeshi takas

BDT

1,354,469

1,347,505

10 Sri Lankan rupees

LKR

50,264

50,431

1 Myanmar kyat

MMK

792

790

100 Nepalese rupees

NPR

1,082,648

1,080,507

1 Libyan dinar

LYD

261,839

261,097

1 Chinese yuan

CNY

248,129

247,267

100 Thai baht

THB

4,986,359

4,989,949

1 Malaysian ringgit

MYR

407,468

410,091

1,000 South Korean won

KRW

1,198,211

1,212,604

1 Jordanian dinar

JOD

2,346,640

2,339,621

1 euro

EUR

1,907,263

1,913,953

100 Kazakh tenge

KZT

372,286

371,258

1 Georgian lari

GEL

640,258

638,127

1,000 Indonesian rupiah

IDR

93,314

93,765

1 Afghan afghani

AFN

25,644

25,531

1 Belarusian ruble

BYN

549,824

542,763

1 Azerbaijani manat

AZN

978,672

975,760

100 Philippine pesos

PHP

2,645,106

2,644,937

1 Tajik somoni

TJS

180,312

179,816

1 Turkmen manat

TMT

474,339

472,878

Venezuelan bolívar

VES

1,963

1,979

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,907,263 rials and $1 costs 1,663,768.

On the black market, $1 is worth about 2,26-2,29 million rials, while one euro is worth 2,60-2,63 million rials.

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