Iran releases currency exchange rates for September 19

BAKU, Azerbaijan, September 19. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of September 19.

According to the CBI's announced rates, 29 currencies rose while 17 fell compared to September 17.

The official rate for $1 stood at 1,663,768 rials, while one euro was valued at 1,907,263 rials. On September 17, the euro was priced at 1,913,953 rials.

Currency Rial on September 19 Rial on September 17 1 US dollar USD 1,663,768 1,658,791 1 British pound GBP 2,224,457 2,230,525 1 Swiss franc CHF 2,018,469 2,025,148 1 Swedish króna SEK 168,678 169,654 1 Norwegian krone NOK 176,488 177,309 1 Danish krone DKK 255,137 256,032 1 Indian rupee INR 17,330 17,296 1 UAE Dirham AED 453,034 451,679 1 Kuwaiti dinar KWD 5,396,853 5,376,187 100 Pakistani rupees PKR 600,084 598,072 100 Japanese yen JPY 1,060,121 1,069,578 1 Hong Kong dollar HKD 212,064 211,451 1 Omani rial OMR 4,325,037 4,308,957 1 Canadian dollar CAD 1,187,600 1,190,371 1 New Zealand dollar NZD 949,845 955,120 1 South African rand ZAR 102,039 101,983 1 Turkish lira TRY 34,103 34,090 1 Russian ruble RUB 19,760 19,707 1 Qatari riyal QAR 457,079 455,712 100 Iraqi dinars IQD 126,953 126,579 1 Syrian pound SYP 13,637 13,597 1 Australian dollar AUD 1,182,883 1,183,010 1 Saudi riyal SAR 443,671 442,344 1 Bahraini dinar BHD 4,424,915 4,411,678 1 Singapore dollar SGD 1,302,255 1,302,569 100 Bangladeshi takas BDT 1,354,469 1,347,505 10 Sri Lankan rupees LKR 50,264 50,431 1 Myanmar kyat MMK 792 790 100 Nepalese rupees NPR 1,082,648 1,080,507 1 Libyan dinar LYD 261,839 261,097 1 Chinese yuan CNY 248,129 247,267 100 Thai baht THB 4,986,359 4,989,949 1 Malaysian ringgit MYR 407,468 410,091 1,000 South Korean won KRW 1,198,211 1,212,604 1 Jordanian dinar JOD 2,346,640 2,339,621 1 euro EUR 1,907,263 1,913,953 100 Kazakh tenge KZT 372,286 371,258 1 Georgian lari GEL 640,258 638,127 1,000 Indonesian rupiah IDR 93,314 93,765 1 Afghan afghani AFN 25,644 25,531 1 Belarusian ruble BYN 549,824 542,763 1 Azerbaijani manat AZN 978,672 975,760 100 Philippine pesos PHP 2,645,106 2,644,937 1 Tajik somoni TJS 180,312 179,816 1 Turkmen manat TMT 474,339 472,878 Venezuelan bolívar VES 1,963 1,979

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,907,263 rials and $1 costs 1,663,768.

On the black market, $1 is worth about 2,26-2,29 million rials, while one euro is worth 2,60-2,63 million rials.