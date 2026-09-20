  1. Home
  2. Azerbaijan

Weekly review of Azerbaijani currency market

Azerbaijan Round-up 20 September 2026 08:00 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijani currency market
Photo: Trend News Agency
Sadig Javadov
Sadig Javadov
Read more

BAKU, Azerbaijan, September 20. The exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar remained unchanged this week (from September 14 through 18).

According to Trend’s calculations, based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the weighted average exchange rate for the week was 1.7000 manat.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate

September 7

1.7000

 September 14

1.7000
September 8

1.7000

 September 15

1.7000
September 9

1.7000

 September 16

1.7000
September 10

1.7000

 September 17

1.7000
September 11

1.7000

 September 18

1.7000
Average price per week

1.7000

 Average price per week

1.7000

Over the course of the week, the official exchange rate of Azerbaijan’s national currency against the euro dropped by 0.0133 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.01738 manat compared to the previous week, standing at 1.95844 manat per euro.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate
September 7

1.9739

 September 14

1.9661
September 8

1.9763

 September 15

1.9613
September 9

1.9776

 September 16

1.9627
September 10

1.9784

 September 17

1.9493
September 11

1.9729

 September 18

1.9528
Average price per week

1.97582

 Average price per week

1.95844

This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles grew by 0.0027 manat. The weighted average exchange rate rose by 0.0268 manat compared to the previous week, reaching 2.01398 manat per 100 rubles.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against 100 Russian rubles:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate
September 7

1.9728

 September 14

2.0105
September 8

1.9710

 September 15

2.0106
September 9

1.9766

 September 16

2.0178
September 10

1.9936

 September 17

2.0178
September 11

2.0219

 September 18

2.0132
Average price per week

1.98718

 Average price per week

2.01398

This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira fell by 0.0002 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.00016 manat compared to the previous week, reaching 0.03492 manat per lira.

The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the Turkish lira:

Date Exchange Rate Date Exchange Rate
September 7

0.0351

 September 14

0.0350
September 8

0.0351

 September 15

0.0350
September 9

0.0351

 September 16

0.0349
September 10

0.0351

 September 17

0.0349
September 11

0.0350

 September 18

0.0348
Average price per week

0.03508

 Average price per week

0.03492

Tags:

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more