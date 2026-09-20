Weekly review of Azerbaijani currency market

BAKU, Azerbaijan, September 20. The exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar remained unchanged this week (from September 14 through 18).
According to Trend’s calculations, based on data from the Central Bank of Azerbaijan (CBA), the weighted average exchange rate for the week was 1.7000 manat.
The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar:
|Date
|Exchange Rate
|Date
|Exchange Rate
|
September 7
|
1.7000
|September 14
|
1.7000
|September 8
|
1.7000
|September 15
|
1.7000
|September 9
|
1.7000
|September 16
|
1.7000
|September 10
|
1.7000
|September 17
|
1.7000
|September 11
|
1.7000
|September 18
|
1.7000
|Average price per week
|
1.7000
|Average price per week
|
1.7000
Over the course of the week, the official exchange rate of Azerbaijan’s national currency against the euro dropped by 0.0133 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.01738 manat compared to the previous week, standing at 1.95844 manat per euro.
The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the euro:
|Date
|Exchange Rate
|Date
|Exchange Rate
|September 7
|
1.9739
|September 14
|
1.9661
|September 8
|
1.9763
|September 15
|
1.9613
|September 9
|
1.9776
|September 16
|
1.9627
|September 10
|
1.9784
|September 17
|
1.9493
|September 11
|
1.9729
|September 18
|
1.9528
|Average price per week
|
1.97582
|Average price per week
|
1.95844
This week, the official exchange rate of the manat against 100 Russian rubles grew by 0.0027 manat. The weighted average exchange rate rose by 0.0268 manat compared to the previous week, reaching 2.01398 manat per 100 rubles.
The official exchange rate of the Azerbaijani manat against 100 Russian rubles:
|Date
|Exchange Rate
|Date
|Exchange Rate
|September 7
|
1.9728
|September 14
|
2.0105
|September 8
|
1.9710
|September 15
|
2.0106
|September 9
|
1.9766
|September 16
|
2.0178
|September 10
|
1.9936
|September 17
|
2.0178
|September 11
|
2.0219
|September 18
|
2.0132
|Average price per week
|
1.98718
|Average price per week
|
2.01398
This week, the official exchange rate of the manat against the Turkish lira fell by 0.0002 manat. The weighted average exchange rate fell by 0.00016 manat compared to the previous week, reaching 0.03492 manat per lira.
The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the Turkish lira:
|Date
|Exchange Rate
|Date
|Exchange Rate
|September 7
|
0.0351
|September 14
|
0.0350
|September 8
|
0.0351
|September 15
|
0.0350
|September 9
|
0.0351
|September 16
|
0.0349
|September 10
|
0.0351
|September 17
|
0.0349
|September 11
|
0.0350
|September 18
|
0.0348
|Average price per week
|
0.03508
|Average price per week
|
0.03492