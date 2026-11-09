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Iran releases currency exchange rates for November 9

Iran News 9 November 2026 10:00 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for November 9
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, November 9. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 9.

According to the CBI's announced rates, the value of 45 currencies went up, while 1 currencies fell compared to November 8.

The official rate for $1 stood at 1,901,821 rials, while one euro was valued at 2,118,928 rials. On November 8, the euro was priced at 2,115,084 rials.

Currency

Rial on November 9

Rial on November 8

1 US dollar

USD

1,901,821

1,898,025

1 British pound

GBP

2,539,858

2,534,729

1 Swiss franc

CHF

2,319,908

2,314,224

1 Swedish króna

SEK

192,239

193,849

1 Norwegian krone

NOK

200,963

200,516

1 Danish krone

DKK

283,463

282,900

1 Indian rupee

INR

20,249

20,189

1 UAE Dirham

AED

517,855

516,821

1 Kuwaiti dinar

KWD

6,122,047

6,104,650

100 Pakistani rupees

PKR

687,632

686,018

100 Japanese yen

JPY

1,200,076

1,197,628

1 Hong Kong dollar

HKD

242,574

242,087

1 Omani rial

OMR

4,940,597

4,934,276

1 Canadian dollar

CAD

1,346,220

1,343,767

1 New Zealand dollar

NZD

1,054,428

1,052,517

1 South African rand

ZAR

114,948

114,806

1 Turkish lira

TRY

37,855

37,830

1 Russian ruble

RUB

23,154

23,108

1 Qatari riyal

QAR

522,478

521,435

100 Iraqi dinars

IQD

125,826

125,547

1 Syrian pound

SYP

15,589

15,558

1 Australian dollar

AUD

1,305,464

1,303,307

1 Saudi riyal

SAR

507,152

506,140

1 Bahraini dinar

BHD

5,058,035

5,047,939

1 Singapore dollar

SGD

1,482,838

1,479,916

100 Bangladeshi takas

BDT

1,528,320

1,523,401

10 Sri Lankan rupees

LKR

57,192

57,082

1 Myanmar kyat

MMK

906

904

100 Nepalese rupees

NPR

1,264,984

1,261,229

1 Libyan dinar

LYD

296,351

294,880

1 Chinese yuan

CNY

285,051

284,327

100 Thai baht

THB

5,667,003

5,654,721

1 Malaysian ringgit

MYR

468,471

467,311

1,000 South Korean won

KRW

1,394,305

1,391,588

1 Jordanian dinar

JOD

2,682,399

2,677,045

1 euro

EUR

2,118,928

2,115,084

100 Kazakh tenge

KZT

424,442

423,842

1 Georgian lari

GEL

733,478

731,444

1,000 Indonesian rupiah

IDR

105,209

104,845

1 Afghan afghani

AFN

29,167

29,361

1 Belarusian ruble

BYN

634,109

633,901

1 Azerbaijani manat

AZN

1,117,458

1,114,835

100 Philippine pesos

PHP

3,015,120

3,008,811

1 Tajik somoni

TJS

206,524

205,835

1 Turkmen manat

TMT

543,363

541,061

Venezuelan bolívar

VES

2,123

2,119

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,118,928 rials and $1 costs 1,901,821 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,65-2,68 million rials, while one euro is worth 2,96-2,99 million rials.

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