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Iran releases currency exchange rates for November 11

Iran News 11 November 2026 10:53 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for November 11
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Economics Journalist Read more

BAKU, Azerbaijan, November 11. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of November 11.

According to the CBI's announced rates, the value of 30 currencies went up, while 16 currencies fell compared to November 10.

The official rate for $1 stood at 1,909,436 rials, while one euro was valued at 2,129,497 rials. On November 10, the euro was priced at 2,115,084 rials.

Currency

Rial on November 11

Rial on November 10

1 US dollar

USD

1,909,436

1,905,625

1 British pound

GBP

2,543,589

2,557,355

1 Swiss franc

CHF

2,310,695

2,320,516

1 Swedish króna

SEK

192,862

193,951

1 Norwegian krone

NOK

200,403

202,472

1 Danish krone

DKK

284,854

285,605

1 Indian rupee

INR

20,353

20,319

1 UAE Dirham

AED

519,928

518,890

1 Kuwaiti dinar

KWD

6,135,952

6,128,083

100 Pakistani rupees

PKR

690,326

688,852

100 Japanese yen

JPY

1,202,649

1,206,172

1 Hong Kong dollar

HKD

243,378

243,006

1 Omani rial

OMR

4,959,963

4,952,225

1 Canadian dollar

CAD

1,344,864

1,348,568

1 New Zealand dollar

NZD

1,067,471

1,070,393

1 South African rand

ZAR

115,164

116,040

1 Turkish lira

TRY

38,012

37,973

1 Russian ruble

RUB

23,131

23,028

1 Qatari riyal

QAR

524,570

523,523

100 Iraqi dinars

IQD

125,959

125,673

1 Syrian pound

SYP

15,649

15,620

1 Australian dollar

AUD

1,307,806

1,317,267

1 Saudi riyal

SAR

509,183

508,167

1 Bahraini dinar

BHD

5,078,287

5,068,152

1 Singapore dollar

SGD

1,488,562

1,489,044

100 Bangladeshi takas

BDT

1,531,592

1,534,393

10 Sri Lankan rupees

LKR

57,450

57,315

1 Myanmar kyat

MMK

909

908

100 Nepalese rupees

NPR

1,271,440

1,269,334

1 Libyan dinar

LYD

297,860

296,573

1 Chinese yuan

CNY

286,020

285,538

100 Thai baht

THB

5,675,814

5,695,545

1 Malaysian ringgit

MYR

470,741

469,508

1,000 South Korean won

KRW

1420,438

1,417,221

1 Jordanian dinar

JOD

2,693,140

2,687,764

1 euro

EUR

2,129,497

2,135,042

100 Kazakh tenge

KZT

427,236

424,294

1 Georgian lari

GEL

736,714

735,036

1,000 Indonesian rupiah

IDR

105,284

105,403

1 Afghan afghani

AFN

29,566

29,342

1 Belarusian ruble

BYN

634,955

638,080

1 Azerbaijani manat

AZN

1,123,164

1,120,956

100 Philippine pesos

PHP

3,024,839

3,016,946

1 Tajik somoni

TJS

207,769

207,437

1 Turkmen manat

TMT

545,707

544,582

Venezuelan bolívar

VES

2,127

2,126

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 2,129,497 rials and $1 costs 1,909,436 rials.

On the black market, $1 is worth about 2,60-2,63 million rials, while one euro is worth 2,90-2,93 million rials.

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