TAP готов внести свой вклад в создание основы для облегчения транспортировки биометана

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP) готов внести свой вклад в создание рамок для облегчения транспортировки биометана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава отдела внешних связей консорциума TAP Вугар Вейсалов, выступая на Белградском энергетическом форуме.

Он упомянул, что потенциальное полное расширение TAP не только решит проблемы безопасности поставок, но также может способствовать достижению целей ЕС по декарбонизации, способствуя транспортировке новых объемов водорода и других возобновляемых газов в будущем.

"Наша цель — разработать актив по транспортировке водорода, первоначально в форме смеси с природным газом. В 2021 году первоначальное исследование подтвердило способность TAP транспортировать водородную смесь в будущем. Инвестировав в разработку необходимого испытательного оборудования, мы проведем испытания материалов наших трубопроводов в международно признанной лаборатории в 2024 году. Мы тесно сотрудничаем с нашими акционерами, ключевыми поставщиками и представителями отрасли, поскольку объем инвестиций в модернизацию оборудования и процент транспортируемого водорода, вероятно, будет постепенно определяться с течением времени, чтобы соответствовать потребностям рынка водорода и соответствовать рыночным правилам", - отметил Вейсалов.

Он подчеркнул, что, хотя водород существенно отличается от природного газа, биометан, классифицируемый как биотопливо, подобен природному газу.

"Мы активно сотрудничаем с национальными операторами транспортных систем в Греции и Италии, чтобы увидеть, с точки зрения отрасли, как внести вклад в разработку правил и создание структуры, которая облегчит транспортировку биометана", - добавил Вейсалов.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn