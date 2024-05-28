Компания CESI S.p.A. о перспективах реализации "Black Sea Energy Project"

БАКУ/Trend/ - Развитие проекта Black Sea Energy по поставке "зеленой" энергии из Азербайджана через Грузию, Черное море в ЕС позволит организовать торговлю декарбонизированной энергией в виде электричества и водорода между Южном Кавказом и ЕС.
Такой точкой зрения в соцсетях поделился директор по развитию бизнеса итальянской компании CESI S.p.A. (эта компания-консультант по Black Sea Energy Project) Андреа Меола, сообщает во вторник Trend.
"В мае в Тбилиси прошла седьмая министерская встреча Стратегического партнерства по реализации этого проекта. Наша компания как технический советник сообщила о технических аспектах развития данного проекта. Мы уверены, что планируемый коридор "зеленой" энергии станет ключевой энергетической инфраструктурой, которая позволит торговать "зеленым" электричеством и "зеленым" водородом между Южным Кавказом и ЕС", - отметил Меола.
Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста по доставке "зеленой" энергии (электричества от предстоящих ветростанций Азербайджана) из Кавказского региона в Европу.
В рамках данного соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров.
Со временем кабель позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии из региона Каспия в ЕС.
Также изучается создание параллельно с этим кабелем, системы поставки "зеленого" водорода из региона Каспия в ЕС.
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